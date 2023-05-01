俄烏戰爭誰調停？ 學者：中國、歐盟

俄烏戰爭若進入談判，歐盟與中國將會是重要調停角色！針對俄烏戰爭進展，有學者受訪時認為中國與烏克蘭通話短期內不會有成效，但未來俄烏若要停戰，歐盟與中國將有機會扮演重要的調停者；有學者樂觀看待烏克蘭春季反攻可迫使俄羅斯談判，但也有學者認為今年不會有結果。

烏中對話各表立場

中國國家主席習近平4月26日與烏克蘭總統澤倫斯基進行通話，中國將派遣特使前往烏克蘭，而烏克蘭也將派駐大使前往中國，中國也與烏克蘭建立「戰略夥伴關係」，但同時烏克蘭也宣布將於5月2日進行春季反攻，也讓外界關心俄烏戰爭未來的發展。

對此，台大政治系副教授陳世民受訪時認為，習近平與澤倫斯基26日的通話並沒有具體結果，雙方還是堅持各自的基本立場與看法。但中國會想要進行通話是為了呈現出大國試圖調停戰爭的形象，而烏克蘭則是期待未來中國能夠影響俄羅斯的決策。

戰局難因對話有進展

陳世民分析指出，烏克蘭目前佔據軍事優勢，許多情報都顯示烏軍將在5月2日啟動反攻，中國雖然試圖調停俄烏戰爭，但目前官方仍不願俄烏兩國開打是「戰爭」，僅認為是「危機」，且中國目前提的和平方案大多都對俄羅斯有利，烏克蘭不會輕易接受。

陳世民說，澤倫斯基已經與世界許多國家領袖通過話，與中國卻是俄烏開戰以來第一次通話，但有聯繫至少是好的開端，很可能這次沒有進展，未來第二次、第三次與後續的對話，也許有可能讓中國能改變俄羅斯入侵烏克蘭的政策，但他猜測，澤倫斯基對中國並沒有太多期待。

學者看好烏軍反攻

國安院學者蘇紫雲則認為，烏克蘭這次反攻會有30到40萬部隊，與北約提供的9個旅的裝甲部隊，超過250輛戰車，這批武力讓烏克蘭有機會收復東部領土，若反攻順利，烏克蘭就有可能加入北約，確保後續不會再有戰爭出現，「俄羅斯不至於想攻擊北約。」

他認為歐盟會扮演俄烏調停的第三者，而中國曾在沙烏地與伊朗的建交起到關鍵作用，因此也會想辦法加入俄烏戰爭談判。

「美國會從側面協調北約與歐盟，協助烏克蘭穩固戰果。」蘇紫雲說，美國不會在檯面上介入，而烏克蘭應該會提出「取回領土」、「要求賠償」與「嚴懲戰犯」等要求，與俄羅斯簽訂停火條約。他認為中國與烏克蘭的通話，只是代表中國也看衰俄羅斯，因此採取現實主義策略，先嘗試與烏克蘭溝通。

俄烏不會輕易停戰

不過，台大政治系教授張登及分析，目前很難推論俄烏戰爭發展，從美國國防部先前洩漏情報指出，今年可能都不會停戰就可顯見，而且俄烏在東部各有斬獲，因此都不會輕言停戰。

張登及表示，目前俄羅斯雖在聯合國表決中雖被美國為首西方國家孤立，但中亞、印度、中國與巴西相對中立，仍未完全被國際社會拋棄，中國也不希望俄羅斯太快戰敗，失去地緣政治的依靠。

中國盼保留空間

他強調，中國並沒有直接提供軍事援助，而是透過經濟支持俄羅斯，顯示還是與俄羅斯保持一定距離，由於西方與俄羅斯仍未有共識重回談判桌，加上中國過去與烏克蘭購買很多武器，並與烏克蘭建立戰略夥伴關係，也讓澤倫斯基至今並未對中國有太過嚴厲的批評，中國希望藉此保留外交上的轉圜空間。

張登及判斷，在戰場上，基輔沒有得到俄羅斯承諾放棄占領領土，不會上談判桌，俄羅斯也要烏克蘭承認公投才會上談判桌，在雙方沒有共識下，若未來要停戰，中國提出的主張較為模糊，或可做為參考選項，但張登及認為，要看這次烏克蘭春季反攻的戰況為何，若沒有取得一定成果，僵局還是會持續。

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