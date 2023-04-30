澤倫斯基與習近平通話 烏國前駐德大使：相信中國可發揮調停作用

烏克蘭前駐德大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）相信中國能夠扮演調停人角色。梅爾尼克對德國媒體表示，中國雖然有其自身的利益所在，但中國仍有可能會促成和平。梅爾尼克說：「相較於讓這場無休無止戰爭影響整個國際秩序，結束武裝衝突並實現和平更符合北京的利益。」梅爾尼克結束烏克蘭駐德大使一職返回基輔後，出任烏克蘭外交部副部長。

梅爾尼克表示，烏克蘭總統澤倫斯基和中國最高領導人習近平的通話是向前邁出的重要一步，「有利於推動烏中關係，並結束俄羅斯發起的侵略戰爭。」

但梅爾尼克也指出，「對基輔而言，所有俄羅斯軍隊從被佔領地區撤退是必要條件」。

中國關於政治解決烏克蘭衝突的立場文件，並沒有要求俄羅斯從去年佔領的烏克蘭領土以及2014年並吞的克里米亞半島撤出。

教皇稱贊匈牙利對烏克蘭難民的幫助

教皇方濟各訪問匈牙利行程的第二天，在布達佩斯聖伊麗莎白教堂同因戰爭而逃離家鄉的烏克蘭難民舉行了互動，並對匈牙利容留烏克蘭難民的做法表示讚賞。共有大約六百名烏克蘭難民參加了這次活動。

教皇方濟各對社會上存在的「冷漠與自私」現象提出警告，並呼籲大家不要放棄「對公平友愛新世界的期望」。一般認為，方濟各的上述表態同匈牙利政府嚴苛的難民政策有關。以總理歐爾班為首的匈牙利右翼民族主義政府的反移民政策一直在歐盟內部存在爭議。

澤倫斯基對俄羅斯做出強硬指控

俄羅斯對烏克蘭城鎮發起大規模導彈襲擊一天之後，烏克蘭總統澤倫斯基表示，除了俄羅斯領導層之外，普通士兵也應對戰爭罪行承擔責任。現年45歲的澤倫斯基在其例行視頻講話中表示：「不僅僅是指揮官，你們所有參與者都是恐怖分子和屠夫，都應受到懲罰。」他強調，所有參與導彈發射和戰鬥機維修的人員，都應對戰爭造成的死亡承擔責任。

周五俄軍對烏克蘭城市烏曼（Uman）發動的導彈襲擊造成了23人死亡。澤倫斯基表示，死者中包括一名六歲的兒童。澤倫斯基說，任何參與了導彈襲擊准備事宜的士兵都應當清楚，他也應對無辜平民的死傷承擔責任。澤倫斯基說，有鑑於此，僅僅削弱俄羅斯是不夠的，更重要的是，俄羅斯必須為其戰爭罪行承擔責任。澤倫斯基再度呼籲以紐倫堡國際戰犯法庭為模板，成立國際法庭，審理俄羅斯的戰爭罪行。

（德新社，法新社，路透社）

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