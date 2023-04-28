烏克蘭防長：反攻准備好了

（德國之聲中文網）烏克蘭國防部長熱斯尼科夫（Oleksij Resnikow）周五對媒體表示，該國武裝部隊計劃中的反攻已准備就緒。“只要上帝願意，只要天氣條件允許、指揮官決心已定，我們就會這樣做”。他在一次有多家通訊社記者在場的新聞會上說，相應的裝備有的已經到位，有的還在籌備中。烏克蘭軍隊“在最寬泛的意義上”已經做好了反攻的准備。

據烏克蘭文傳電訊社報道，周四夜間，烏克蘭全境很多地方響起空襲警報。在第聶伯羅、克雷門楚克、波爾塔瓦以及南部的米科爾拉耶夫等地都傳出爆炸聲。首都基輔也在平靜50余天後再次遭到導彈襲擊，市政府呼籲居民不要上街，應留在家中。

烏克蘭方面稱，防空部隊攔截摧毀了11枚巡航導彈。烏克蘭當局稱，在中部城市烏曼（Uman）空襲擊中了民宅，造成至少16人死亡，其中包括多名兒童。在第聶伯羅，有兩人喪生。

巴赫穆特扔僵持不下

俄羅斯國防部周五則否認打擊了民用目標，稱俄軍戰略轟炸機夜間對烏克蘭軍隊後備部隊實施了“高精度”導彈打擊，以阻止後者奔赴前線。路透社報道稱，這是近兩個月以來俄軍的首次遠程空襲。

歐盟對俄羅斯向烏克蘭民用基礎設施最新的導彈襲擊發出譴責，稱之為戰爭罪行。歐盟外交政策高級代表博雷爾的一名發言人周五表示，俄羅斯又一次襲擊在睡夢中的平民，造成嚴重損失以及無辜平民的傷亡，“俄羅斯襲擊平民和民用基礎設施，構成戰爭罪行。”他說，下達命令的指揮官、執行者和協助者將被繩之以法、追究刑事責任。

烏克蘭軍方稱，在激戰數月的東部城市巴赫穆特，俄羅斯軍隊試圖切斷烏軍重要的後勤補給通訊線路。烏克蘭軍方發言人表示，過去一天，巴赫穆特周圍發生了13次戰鬥，在烏克蘭守軍的抵抗下，補給和撤離傷員的行動得以繼續。

（路透社、德新社等）

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