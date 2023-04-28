分析：習近平與澤連斯基通話會帶來多大改變？

（德國之聲中文網）俄羅斯入侵烏克蘭14個月有余，中國國家主席習近平周三與烏克蘭總統澤連斯基首次通電話。

中國強調，其核心立場是推動和平談判，同時也承諾派遣一名特使前往烏克蘭，並與沖突的各方對話。

澤連斯基稱，與習近平的通話是"長時間和有意義的"。

澤連斯基在推特上寫道："我相信這次通話，以及任命烏克蘭駐華大使，將對我們的雙邊關系發展帶來強有力的推動。"

中國立場會有變化嗎？

自俄羅斯入侵烏克蘭以來首次對外公開的習近平與澤連斯基的這次通話受到美國、歐盟、法國和德國的歡迎，--俄羅斯則表示，歡迎任何有助於盡快結束沖突的舉動。

然而，克裡姆林宮稱仍須實現在烏克蘭"特別軍事行動"的目標。

白宮補充說，這一通話能否帶來俄烏之間的和平協議，目前做出判斷還為時過早。

一些專家也持類似的謹慎觀點，認為就中國在俄烏沖突的立場而言，此次通話並無新意。

在北京的獨立中國分析人士吳強向德國之聲表示："一方面是以敘舊的方式在談中烏友誼… …既沒有對烏克蘭現在所面臨的困難提供任何實質和平主張，也沒有譴責俄羅斯的入侵。所有政治立場都是過去一年多來舊的立場。"

"修復損害"？

還有專家表示，中國希望通過習近平與澤連斯基的通話，推動"和平締造者"的敘事，同時修復中國駐法大使盧沙野本周的爭議言論造成的損害。

在接受法國電視台TF1采訪時，盧沙野對前蘇聯加盟共和國的主權提出質疑，稱他們沒有有效的國際法地位。

新加坡國立大學的政治學者莊嘉穎表示："盧沙野的表態在歐洲引發很多人的不滿，因此，有些解讀認為，在此時機與澤連斯基聯絡是試圖表明，中國嚴肅對待歐洲對於主權和和平的憂慮。"

然而，一些觀察人士認為，這次通話遠超過控制盧沙野表態帶來損害的範疇，而是北京希望借助俄烏沖突，塑造自身作為全球性大國有能力推動和平進程的形象。

台灣國立東華大學馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）助教表示："這是一個向國內傳遞中國在國際上很重要、能推動和平進程的形象的機會。"

她向德國之聲表示："這也是向全球南方國家發出信號，這些國家在觀察中國在國際社會的舉動和記錄。如果中國真地成為推動俄烏向前進的力量，對北京而言，將是在全球塑造這一形象的巨大機會。"

馮儒莎補充說，與澤連斯基的通話僅僅是北京在不斷發展的局勢下塑造自身形象的一個步驟。

對中國中立性的質疑仍存

中國不斷強調自身在烏克蘭戰爭中的中立性的同時，分析人士以及一些國家領導人則仍對北京的真實意圖抱有懷疑。

立陶宛總統瑙塞達在接受德國之聲獨家采訪時，對中國作為調停者的可信度提出質疑，並強調北京要成為真正的調停者，前提必須是對俄羅斯的侵略作出譴責。

自去年2月，北京與俄羅斯通過在多個領域深化雙邊關系，來建立"無上限的伙伴關系"。

盡管北京沒有對俄羅斯提供軍事支持，但也沒有譴責俄羅斯的侵略或者將沖突定性為"戰爭"。

盡管中國2月試圖通過推出一項12點和平計劃塑造其"和平締造者"的形象，但卻缺乏向俄羅斯施壓的行動，令外界對其真正立場產生很大疑慮。

東華大學的馮儒莎表示："中國的文件內容沒有顯示出北京改變對這一戰爭立場的跡象。"

馮儒莎指出，該文件幾乎忽視了有一場針對烏克蘭的戰爭正在進行。而在許多歐洲國家看來，北京與烏克蘭和俄羅斯雙方都進行了對話，--就好像這一項上打了勾，以此顯示中國在這場戰爭中是中立者。

馮儒莎向德國之聲表示："我們必須謹慎關注中國在此次通話後如何行動。"

盡管對中國作為調停者的可信度一直存有質疑，但一名前烏克蘭外交官表示，中國對這一戰爭保持模糊立場符合各方的利益，因為如果北京與"並未贏得這場戰爭的佔領者"結成聯盟，那麼將損害烏克蘭的利益，對世界也將是災難性的。

烏克蘭前駐奧地利大使舍爾巴（Olexander Scherba）表示："我認為，中國對此保持模糊是合乎邏輯和謹慎的。"

歐盟對華的困境

歐盟和一些歐洲國家對習近平與澤連斯基的通話表示歡迎，德國政府稱之為"一個好的信號"，但東華大學的馮儒莎認為，歐盟仍面臨在一些國家存在質疑的情況下如何應對中國的困境。

她對德國之聲表示："我認為，歐盟需要保持對俄羅斯以及中國清晰、強硬的立場，也需要譴責缺乏實際行動。"

"如果歐洲不能按照國際標准的基本原則推動和平進程，包括尊重領土主權完整，那麼，中國將會按自身的議程來予以推動。"

歐中之間的信任仍然脆弱，一些烏克蘭專家認為，在當前時機下，中國安排習近平與澤連斯基通話的目的之一是，為參與將來可能的和平談判奠定基礎。

台灣國防安全研究院訪問研究員波伊塔（Yurii Poita）表示："中國正在做准備，建立通訊渠道，向烏克蘭派遣特使，或許以此更好地了解局勢。"

他說："這或許是為北京未來參與和談創造條件。"

然而，波伊坦認為，由於俄羅斯是北京非常重要的戰略伙伴，北京不大可能成為一個公平的調停者。

他向德國之聲表示："中國正與美國處在一場戰略競爭中，而其經濟與俄羅斯經濟相互補充，中國最終仍將傾向於俄羅斯。"

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