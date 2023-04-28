獨家：立陶宛總統質疑中國調解俄烏戰爭立場

（德國之聲中文網）立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）週四（4月27日）對DW表示，就算中國可以成為衝突的調解方，但中國承擔這種角色的「前提」是，必須譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵。

瑙塞達告訴DW：「到目前為止，我們沒有看到、也沒有聽到任何關於（中國）譴責這場戰爭的消息。」

他說：「只要中國遲遲不在這方面採取非常明確的立場，就很難相信它可能是這場衝突中可信的調解人。」

中國在俄烏戰爭中自居為中立的第三方，並呼籲進行和平談判，同時也與俄羅斯保持著「無上限」的友誼。烏克蘭的盟友批評北京拒絕明確譴責俄羅斯的入侵行為。

中國國家主席習近平26日與烏克蘭總統澤連斯基進行俄烏戰爭以來首次通話，措詞謹慎，希望「勸和促談」。

瑙塞達強調，釐清中國是「站在俄羅斯一邊」還是「站在基於規則的國際秩序一邊」非常重要。他還談到了中國正在幫助俄羅斯規避西方制裁的傳言，說這「不是一個很好的跡象」。

他表示，重要的是盟友不要「代表烏克蘭討價還價」，做出基輔不接受的讓步。「領土完整是這些談判的一個神聖要素。」

瑙塞達正在柏林與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）會談。立陶宛準備7月在首都維爾紐斯舉辦北約峰會。

瑙塞達重申北約防務承諾

瑙塞達說，立陶宛正在努力使武裝部隊「現代化」並增加國防開支。他說，立陶宛的目標是在今年使國防開支達到GDP的2.5%或3%。

他表示，國內生產總值的2%應該是軍費開支的「基線」，而不是「上限」，他指的是北約成員國商定的基準。

瑙塞達呼籲將支持戰爭的俄羅斯東正教牧首基裡爾（Patriarch Kirill）列入歐盟的制裁名單。他說：「立陶宛總是更支持更強有力的制裁。」他補充說，現在有關制裁的討論過程太長，而且「有時措施比預期的要弱」。

儘管如此，瑙塞達說，立陶宛的盟友仍然「為支持烏克蘭做了很多事情」。

立中關係因台灣緊張

2021年11月，立陶宛允許台灣在該國開設事實上的大使館：「駐立陶宛台灣代表處」。其後，北京與維爾紐斯的關係一直很緊張。

中國隨後封鎖了立陶宛的出口，並對當地官員實施制裁，還降低了與這個波羅的海國家的關係，將其大使換成了臨時代辦。

立陶宛也退出了中國設立的16+1經濟論壇，這個論壇的目的是改善與中東歐國家的商業關係。拉脫維亞和愛沙尼亞隨後也在2022年8月退出。

2023年1月，台灣宣佈在立陶宛設立2億美元（1.76億歐元）的投資基金，並誓言要接收被封鎖的立陶宛商品。

採訪記者：Nina Haase

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