有望停火？馬克宏計劃與中國大陸聯手 推動俄烏和平峰會

據此前「彭博社」報導，法國顯然希望同中國一道，共同促成俄烏兩國的和平談判。為此目的，馬克宏已授權其外交事務顧問伯恩（Emmanuel Bonne）同中國前外長王毅進行協商，以便為未來的俄烏談判制定框架。

彭博社援引匿名消息來源報導稱，法國方面認為，今年夏季就有可能促成俄烏談判。一名法國高級官員已經證實了相關計劃的存在，不過他拒絕透露計劃的細節。他表示，法國已向各盟友進行了通報。

這位官員表示，法國也已同烏克蘭總統澤倫斯基就「籌備和平峰會」事宜舉行過會談。而澤倫斯基本人則證實，他同馬克宏就其中國之行進行過溝通。克里姆林宮則表示，俄方對法國提出的和平計劃並不知情。

法國總統擬議中的外交攻勢，在歐洲引起廣泛批評。英國政治家史密斯（Duncan Smith）形容馬克宏猶如「草叢裡的蛇」。

即便是在法國國內，馬克宏的做法也招致批評。法國《世界報》報導稱，法國外交官們對於每次「馬克宏出訪之後，都要收拾殘局，挽回損失」感到非常厭倦。

中國一直表示願意為促成俄烏和平付出努力，並為此推出了烏克蘭和平12點計劃。但北京的動議只在克里姆林宮得到積極回應。中國駐法大使盧沙野就前蘇聯加盟共和國主權地位的言論引起抗議後，盡管中國官方做出解釋澄清，但中方在俄烏戰爭中的所謂「中立立場」，仍引起了更多的質疑。

除了計劃聯手中國推動俄烏和談之外，法國總統馬克宏兩周前訪華期間的一系列「討好」北京的言行，就已經引起廣泛批評。馬克宏表示，歐洲不應介入台海危機，不應成為美國的隨從。

歐盟議會人民黨議會黨團代表團主席德國基社盟政治家韋伯對《圖片報》表示：「中國領導層已經對歐盟及北約成員國的生存權利提出了質疑，而馬克宏的言行顯然是在鼓勵中國領導人進一步探尋我們的忍耐極限在哪兒。中俄領導人共同點越來越多的大背景下，馬克宏顯然在損害歐洲的團結和跨大西洋關係。」

德國自民黨國防問題專家史塔克齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）也表示：「馬克宏訪華之後的一系列言行，是在破壞歐洲的團結，削弱歐洲的對華立場。因為很顯然，中國站在了俄羅斯一方，而沒有站在自由和民主一方。」

中國問題專家Alexander Görlach 為德國之聲撰寫的客座評論中寫道：「歐洲大家庭正面臨著時代轉折點，因為巴黎正在同中國和俄羅斯專制政權建立新同盟，以取代法國同歐洲盟友的伙伴關係。如果馬克宏不能懸崖勒馬，那麼他的行為將會對歐盟構成嚴重的威脅。」

(綜合報導）

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