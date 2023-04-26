金磚五國峰會逮普亭？東道主南非兩難

國際刑事法院先前發布對普亭的逮捕令，讓金磚五國峰會東道國的南非陷入兩難。南非最近與俄羅斯關係要好，又遲遲不願在烏俄戰爭上表態。但身為國際刑事法院的締約國，又有法律上的義務要逮捕普亭，讓南非總統拉瑪佛沙一個頭兩個大，孰重孰輕，成最大難題。

抓與不抓很為難

根據《德國之聲》報導，南非總統拉瑪佛沙經過與自己政黨「非國大」一連串的商議後，在25日宣布，南非因為不滿國際刑事法院不公平對待某些國家，因此決定撤出國際刑事法院。但「非國」大的總書記姆巴魯拉則另外以政黨名義發布聲明表示，政黨並未做出要退出國際刑事法院的決議。

總統拉瑪佛沙本人也在稍晚發布聲明稿表示，先前的聲明是溝通上的疏失，並強調南非仍然會繼續待在國際刑事法院內。由於國際刑事法院已經發出了對普亭的逮捕令，任何國際刑事法院締約國都有義務要逮捕普亭，再加上普亭可能親自出席8月由南非主辦的金磚5國峰會，才會讓南非陷入兩難局面。

南非與俄羅斯是好友

英國《金融時報》指出，南非最近與俄羅斯關係十分要好，不僅有許多政府官員認為俄羅斯不是造成戰爭的罪魁禍首，也有不少人質疑西方為何要支持烏克蘭。就在烏俄戰爭滿一周年之際，南非也曾與俄羅斯舉辦聯合海軍演習。

南非先前也曾因為2015年並未逮捕來南非訪問的前蘇丹獨裁者巴席爾，引發國際譁然，也促使南非後來制定確保政府會遵守國際刑事法院逮捕令的法律。為了平衡兩難，南非安全研究院的資深研究員辛格指出，普亭最終很有可能只指派部長代理出席或視訊出席峰會。

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