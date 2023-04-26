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金磚五國峰會逮普亭？東道主南非兩難

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
南非總統拉瑪佛沙為了是否要執行國際刑事法院對普亭的逮捕令傷透腦筋。(photo by GovernmentZA via flickr, used under CC License)
南非總統拉瑪佛沙為了是否要執行國際刑事法院對普亭的逮捕令傷透腦筋。(photo by GovernmentZA via flickr, used under CC License)

國際刑事法院先前發布對普亭的逮捕令，讓金磚五國峰會東道國的南非陷入兩難。南非最近與俄羅斯關係要好，又遲遲不願在烏俄戰爭上表態。但身為國際刑事法院的締約國，又有法律上的義務要逮捕普亭，讓南非總統拉瑪佛沙一個頭兩個大，孰重孰輕，成最大難題。

抓與不抓很為難

根據《德國之聲》報導，南非總統拉瑪佛沙經過與自己政黨「非國大」一連串的商議後，在25日宣布，南非因為不滿國際刑事法院不公平對待某些國家，因此決定撤出國際刑事法院。但「非國」大的總書記姆巴魯拉則另外以政黨名義發布聲明表示，政黨並未做出要退出國際刑事法院的決議。

總統拉瑪佛沙本人也在稍晚發布聲明稿表示，先前的聲明是溝通上的疏失，並強調南非仍然會繼續待在國際刑事法院內。由於國際刑事法院已經發出了對普亭的逮捕令，任何國際刑事法院締約國都有義務要逮捕普亭，再加上普亭可能親自出席8月由南非主辦的金磚5國峰會，才會讓南非陷入兩難局面。

南非與俄羅斯是好友

英國《金融時報》指出，南非最近與俄羅斯關係十分要好，不僅有許多政府官員認為俄羅斯不是造成戰爭的罪魁禍首，也有不少人質疑西方為何要支持烏克蘭。就在烏俄戰爭滿一周年之際，南非也曾與俄羅斯舉辦聯合海軍演習。

南非先前也曾因為2015年並未逮捕來南非訪問的前蘇丹獨裁者巴席爾，引發國際譁然，也促使南非後來制定確保政府會遵守國際刑事法院逮捕令的法律。為了平衡兩難，南非安全研究院的資深研究員辛格指出，普亭最終很有可能只指派部長代理出席或視訊出席峰會。

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