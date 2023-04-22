烏克蘭擬媒體新規 收緊前線報導

東部和南部作戰指揮部是烏克蘭軍隊中首個宣布整個前線以及烏克蘭邊境為「紅區」的部隊。按照新規，戰地記者現在只能在「綠區」自由報導，「紅區」禁止記者進入，此外還有「黃區」，在這個區域內，記者可以在一名軍隊新聞官的陪同下開展工作。另外，這些地區的確切情況被列為「受保護信息」，只有在必要的的情況下才會向外界披露。此外，烏克蘭計劃審查其在過去一年中頒發的所有記者證。今後，想要報導俄烏戰爭的記者，必須每6個月更新一次證件。

記者被警告違規

烏克蘭軍隊南方作戰指揮部發言人胡梅紐克(Natalia Humeniuk)解釋說，新規定的實施並不是為了阻礙記者的工作。她表示新規旨在確保「在安全局勢和軍隊需求方面進行適當的配合」。烏軍方已承諾每周審查一次該地區的狀況，以衡量戰鬥的激烈程度和媒體對實地局勢進行報導的意願。烏克蘭霍爾蒂恰部隊新聞事務負責人伊利亞·葉夫拉什（Ilya Yevlash）接受了德國之聲的採訪。該部隊負責頓巴斯前線的一大片地區。他介紹說，目前不能從巴赫穆特進行報導，只能在大約20公裡外的科斯提尼夫卡展開報導，但必須有一名軍事代表陪同。他建議記者們找出哪些城市屬於哪些區域。如果違反規定，軍方有權收回媒體證件。去年11月，軍方就收回了國際媒體CNN和天空新聞，以及烏克蘭媒體Suspilne和Hromadske的記者證。他們都在俄軍從赫爾松撤軍後進行了報導，但沒有得到軍方許可。後來，在國際和國內媒體組織的抗議下，這些媒體又拿回了記者證。

新規遭受批評

烏克蘭軍方強調，在起草新規時考慮了媒體的建議，並聲稱新框架將「改善溝通」。不過，由烏克蘭本土、外媒新聞機構和非政府組織組成的媒體協會Mediarukh認為，軍隊的分區概念「過於局限」，並呼籲軍方「立即將戰地報導的准入正常化」。烏克蘭國際記者聯盟IFJ和保護記者委員會CPJ也呼籲烏克蘭當局重新考慮新規定。

非政府組織無國界記者也提出了批評。該機構德國分部負責人米爾（Christian Mihr）認為，根據新規，記者們幾乎不可能從前線進行報導。該組織呼籲烏克蘭政府，確保記者能夠繼續報導俄烏戰爭。

烏克蘭的新媒體規則能否實施？

一位不願透露姓名的烏克蘭軍方人士告訴德國之聲，目前還不清楚這些規則是否能夠啟動實施。消息人士說，在赫爾松和米科拉耶夫的黃色區域，軍隊沒有足夠的新聞官員陪同記者，所以媒體仍可照常工作。

南方作戰指揮部發言人胡梅紐克強調，該區域的記者仍然可以進入紅區並進行報導。烏克蘭霍爾蒂恰部隊新聞事務負責人葉夫拉什也聲稱，在該部隊控制的地區，記者可「大體上像以前一樣」工作。

但媒體代表說，這只適用於少數新聞機構。現在，14名為網絡媒體和前線的電視團隊工作的烏克蘭記者發表了一份聲明。聲明寫道，就在得知將該地區劃分為不同區域的新規幾天後，他們還得到了一份當局將繼續允許從紅區進行報導的媒體機構名單的消息。

烏政府是否試圖控制信息？

幾名烏克蘭軍隊的新聞聯絡員告訴德國之聲，是總統辦公室空降的媒體新規。他們說，總統辦公室希望，尤其涉及外國記者時，控制軍隊和媒體之間的溝通。

烏克蘭國防部則要求本土記者保持克制。烏克蘭國防部副部長漢娜·馬利亞爾（Hanna Malyar）告訴烏克蘭媒體代表：「戰略軍事規劃和研究來源只有三個地方：總統、國防部長和武裝部隊總司令。其他人只能引用他們的話。公開討論軍隊的軍事計劃是被嚴格禁止的。」

那些不遵守規則的人應該準備好承擔後果，比如科塞爾（Anatoly Kosel），之前接受《華盛頓郵報》採訪時，這位烏克蘭營長對死亡人數很高表示遺憾，並提到新兵缺乏經驗，還有缺乏武器，這些都使他對烏克蘭是否有能力反攻產生了懷疑。

文章發表後，科塞爾馬上調到一個軍隊訓練中心。原因是：他不應該與記者交談。烏克蘭文化和信息政策部長亞歷山大·特卡琴科（Oleksandr Tkachenko）說：「我們處於戒嚴狀態，理論上每家媒體都應該有一個審查員。」

德國之聲試圖聯系烏總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak），要求他就新規表態，但對方並沒有回覆置評請求。

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