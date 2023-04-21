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形容烏克蘭總統是「英俊的年輕人」 俄羅斯七旬嬤遭罰款1.5萬

聯合新聞網／ 綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 圖／美聯社

俄羅斯一名女子因為讚美烏克蘭總統澤倫斯基，遭俄羅斯政府以「詆毀俄羅斯軍隊」為由判罰4萬俄羅斯盧布（約15000元台幣）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，70歲的俄羅斯婦人絲倫吉娜（Olga Slegina）在去年年底時，於納爾奇克市的養老院跟另一名女子聊天。當時絲倫吉娜跟另一名女子說她認為烏克蘭總統是「英俊的年輕人」，而且她覺得擔任過喜劇演員的澤倫斯基「很有幽默感」。

沒想到這段對話被其他人聽見，有三人向地方當局舉報，於是絲倫吉娜便因為嚴格的審查法被逮捕。 法院認為絲倫吉娜觸犯行政詆毀法第20.3.3條（Article 20.3.3 of the Code of Administrative Offenses），違反該法條者會因「詆毀俄羅斯武裝部隊及行動」被處以高額罰款。

報導指出，當時逮捕絲倫吉娜的警察告訴她，絲倫吉娜「無權」讚美澤倫斯基，因為澤倫斯基是「我們的敵人」。即使絲倫吉娜解釋自己只是針對澤倫斯基的外表給予評論，但仍因為觸犯法條「詆毀軍隊」，被判罰4萬俄羅斯盧布。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

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