形容烏克蘭總統是「英俊的年輕人」 俄羅斯七旬嬤遭罰款1.5萬

俄羅斯一名女子因為讚美烏克蘭總統澤倫斯基,遭俄羅斯政府以「詆毀俄羅斯軍隊」為由判罰4萬俄羅斯盧布(約15000元台幣)。

據《紐約郵報》(New York Post)報導,70歲的俄羅斯婦人絲倫吉娜(Olga Slegina)在去年年底時,於納爾奇克市的養老院跟另一名女子聊天。當時絲倫吉娜跟另一名女子說她認為烏克蘭總統是「英俊的年輕人」,而且她覺得擔任過喜劇演員的澤倫斯基「很有幽默感」。

沒想到這段對話被其他人聽見,有三人向地方當局舉報,於是絲倫吉娜便因為嚴格的審查法被逮捕。 法院認為絲倫吉娜觸犯行政詆毀法第20.3.3條(Article 20.3.3 of the Code of Administrative Offenses),違反該法條者會因「詆毀俄羅斯武裝部隊及行動」被處以高額罰款。

報導指出,當時逮捕絲倫吉娜的警察告訴她,絲倫吉娜「無權」讚美澤倫斯基,因為澤倫斯基是「我們的敵人」。即使絲倫吉娜解釋自己只是針對澤倫斯基的外表給予評論,但仍因為觸犯法條「詆毀軍隊」,被判罰4萬俄羅斯盧布。