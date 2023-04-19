減小空襲破壞 德國已向烏克蘭交付「愛國者」防空系統

根據德國聯邦政府網站的消息，德方已經向烏克蘭交付了一套愛國者防空與導彈防禦系統，它能夠攔截敵方飛機、彈道導彈以及巡航導彈，其有效射程約為100公里，有效射高30公里。

此前，美國與德國各自同意向烏克蘭分別供應一套「愛國者」系統，從而減小俄軍空襲對民用基礎設施的破壞。德新社援引一名德國軍方消息人士稱，烏軍士兵已經在一個「北約國家」以「聯合演訓」的方式接受了美方以及德方的相應培訓。

目前，美方的「愛國者」系統尚未完成交付。此外，荷蘭方面也允諾將會為烏克蘭提供「愛國者」。

烏克蘭再遭俄軍無人機空襲

就在4月19日，烏克蘭方面通報稱，在過去的一整夜，南部港口城市敖德薩遭到了Shahed-136型無人機（亦常譯為見證者136）的襲擊。敖德薩軍管部門負責人克魯克(Yuriy Kruk)在社交媒體Telegram上發表聲明說，儘管防空部隊擊落了大部分來襲的無人機，但是仍有一些民用基礎設施被擊中。他透露，國家緊急事務局等機構正在現場開展工作，採取一系列措施控制火勢，初步消息顯示暫無人員傷亡。

Shahed-136是一款由伊朗制造的小型自殺式無人機，可以攜帶炸藥沿著設定路線飛向目標。去年11月有報導披露稱，伊朗與俄羅斯方面達成協議，允許後者進行組裝生產。西方國家情報部門認為，自此之後該型無人機就被廣泛應用於俄烏衝突之中。

俄軍也有自己的無人機武器，但是由於西方制裁，俄羅斯缺乏足夠的零部件來對戰損的無人機進行維護和替換。

瑞士重申中立原則

德國的鄰國瑞士則繼續在武器供應問題上恪守嚴格中立。瑞士聯邦主席貝爾塞特(Alain Berset)在4月18日與德國總理蕭茲會晤時再次重申了禁止第三國向烏克蘭轉交瑞士武器的立場。他說，瑞士的中立法案禁止瑞士政府向武裝衝突的任何一方提供任何軍事援助。「沒人可以要求我們破壞自己的法律。」不過，貝爾塞特同時也說，這並不意味著瑞士對俄烏局勢漠不關心，瑞方對俄軍侵略行為表示強烈譴責，且為烏克蘭提供人道主義以及重建援助。「每個人都盡其所能。但是也要考慮應該、必須、能夠怎樣發展。」貝爾塞特表示，瑞士國內也正在激辯中立法案，「所以，我們應該遵守規則，並且在必要時修改規則，這很重要。」

這一事件的背景是：德國此前請求回購瑞士庫存的德制「豹2」主戰坦克，以填補德國聯邦國防軍的「豹2」坦克援助烏克蘭後留下的空缺。此外，德國以及丹麥、西班牙還請求購買一批瑞士庫存彈藥以出口至烏克蘭。瑞士方面都予以回絕。

德國總理蕭茲在不久前曾表示，「時代轉折」迫使所有國家都要轉變思維。德國聯邦議會外交事務委員會主席羅特(Michael Roth)現在則對瑞士在烏克蘭問題上恪守中立「表示失望」。他說，今後德國在與瑞士展開軍事合作時，必須要考慮到瑞士的這種立場。

不過，蕭茲也對瑞士參與西方對俄經濟制裁表示了讚揚。貝爾塞特透露，已經沒收了俄羅斯寡頭的75億瑞郎的資產。

（法新社、路透社、德新社）

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