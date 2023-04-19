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俄羅斯傭兵坦承被要求「一個都不放過」 連5歲小孩都殺

聯合新聞網／ 綜合報導
兩名瓦格納集團的傭兵出面坦承自己曾射殺平民，連小孩都不能放過。圖擷自每日郵報
兩名瓦格納集團的傭兵出面坦承自己曾射殺平民，連小孩都不能放過。圖擷自每日郵報

近期有兩名自稱是瓦格納集團傭兵的男子，在影片中坦承自己為了服從命令格殺勿論，連小孩老人都沒放過。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，瓦格納集團（Wagner Group）是俄羅斯的私人傭兵組織，該組織除了招募國家的特種部隊及菁英部隊軍人之外，也曾從監獄及精神病院募兵。該集團在烏俄戰爭期間協助俄羅斯侵略烏克蘭，更因此被美國稱為「跨國犯罪組織」。

近期有兩名該組織傭兵出面受訪，坦承自己在烏俄戰爭過程中因服從命令「一個都不放過」，殺害了一般的平民，其中不乏青少年、婦女、老人，甚至連5歲的孩子也不能逃過戰爭魔爪。

影片中兩名傭兵表示，自己原本是罪犯，在瓦格納受訓六個月後，於去年八月獲俄羅斯總統普亭特赦。他們聲稱是普亭的大廚，也就是該組織創辦人葉夫根尼（Yevgeny Prigozhin）親自下達「格殺勿論」的命令。他們害怕不服從便會被送回監獄服刑，還被威脅如果告訴記者兩人會「馬上被處理掉」，因此只好乖乖照做。

其中一名傭兵阿札馬特（Azamat Uldarov）坦承自己開槍射殺5、6歲大的孩子，痛苦的描述：「她在尖叫，她還是個孩子……我開槍，你懂嗎？扣下板機，因為我不該釋放任何人，這是命令」。

阿札馬特說，他不懂為什麼要互相殘殺，也一點都不想打仗，他無法理解為何要打仗，想哭但累得哭不出來，現在他已經脫離瓦格納集團。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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