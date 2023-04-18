普京、澤連斯基分別視察烏克蘭戰區

克里姆林宮周二（4月18日）發布的一則視頻以及俄羅斯國家電視台的報導顯示，普亭乘直升機抵達俄軍在烏克蘭南部赫爾松州的指揮部。之後，他飛往東部盧甘斯克州的國民警衛隊總部。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普亭的視察是在周一。這是普亭兩個月內再度前往俄羅斯佔領的烏克蘭領土視察。美聯社評述說，這顯然是為了鼓舞士氣、顯示權力。

普亭視察的這兩個指揮部地點不明，因此不清楚距離前線有多遠。

周二，烏克蘭總統澤連斯基前往正在激烈作戰的頓涅茨克州阿夫迪伊夫卡市視察烏軍，聽取前線報告，並頒發軍功章。澤連斯基辦公室稱，烏總統向士兵們表示：「我很榮幸今天在這裡，感謝你們捍衛我們的國家烏克蘭和我們的家人。」阿夫迪伊夫卡市位於巴赫穆特東南約70公里。

上月，澤連斯基加大了前往烏作戰地區視察的力度。他經常乘坐火車前往各地。與普亭一樣，他的行程也往往在離開該地之後才公布。

巴赫穆特：炮火加劇

俄羅斯在烏克蘭戰爭陷入僵持狀態。東部地區戰事激烈，特別是圍繞頓涅茨克州巴赫穆特市的戰鬥已經持續了8個半月，是這場戰爭中迄今最長也最血腥的戰事。

烏克蘭地面部隊指揮官塞爾斯基（Olesandr Syrskyi）周二表示：「目前，敵軍正在加強重型火炮攻擊和空襲次數，將城市變為焦土。」

路透社分析說，如果巴赫穆特被俄佔領，將成為墊腳石，以攻取俄長期覬覦的頓涅茨克地區更大的兩個城市克拉瑪托爾斯克和斯洛維揚斯克。

在俄羅斯試圖攻佔巴赫穆特的戰事中扮演先鋒隊角色的私人雇傭軍瓦格納集團首領本月稱，其士兵控制了巴赫穆特市超過80%的地區。烏軍方則否認這一說法。

在經過被烏克蘭和西方視為幌子的公投之後，去年9月，赫爾松、盧甘斯克、頓涅茨克和扎波羅熱四個州被俄羅斯非法佔領。烏克蘭總統顧問波多利雅克（Mykhailo Podolyak）批評普亭的視察是「大屠殺凶手」的「特別觀光」。

目前，頓涅茨克、赫爾松、扎波羅熱的大片地區以及盧甘斯克州的部分地區仍在烏克蘭控制之下。11月，俄軍在赫爾松州撤出包括同名首府在內的地區。

普亭此行正值烏克蘭籌備反攻以收復失地之際。上月，他前往俄羅斯佔領的亞速海港口城市馬裡烏波爾。2022年5月經過兩個月的激烈戰鬥，俄軍佔領該地。戰爭14個月之際，普亭鮮少視察俄控制下的烏克蘭領土。

（美聯社、路透社）

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