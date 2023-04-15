俄軍再開火 澤倫斯基：俄羅斯是「一個邪惡的國家」

烏克蘭總統澤倫斯基說，過去一周「沒有一個小時沒有俄羅斯的殺戮和恐怖」。

周五（4月14日），俄羅斯導彈襲擊了烏克蘭東部城市斯洛維揚斯克的居民住宅樓之後，他在夜間講話中發表了上述評論。

「這是一個邪惡的國家，它注定會失敗。贏得戰爭是我們對人類的責任。我們會贏。」澤倫斯基說。

據烏克蘭消息人士稱，這場襲擊中包括一名兩歲兒童在內的至少九人死亡，二十多人受傷。

多棟房屋和高層建築被導彈擊中。

頓涅茨克地區州長基裡連科（Pavlo Kyrylenko）說，在戰鬥最激烈的巴赫穆特以西的斯洛維揚斯克，「不少於七個地點遭到襲擊」。

俄羅斯軍隊迫切希望攻下斯洛維揚斯克和附近的克拉馬托爾斯克，但目前在巴赫穆特陷入困境。

周五，來自英國的一項評估稱，烏克蘭軍隊已被迫撤出巴赫穆特的部分地區。

烏克蘭軍事指揮官本周否認了俄羅斯宣稱其軍隊控制了巴赫穆特80%領土的說法，稱莫斯科誇大其詞。

德國經濟部長呼籲對俄羅斯進行核能制裁

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）呼籲歐盟將對俄羅斯的制裁擴大到核能領域。

哈貝克周六（4月15日）在向德新社發布的聲明中表示，俄羅斯正在向歐盟國家出售核能，以此為侵烏戰爭籌集資金。

哈貝克強調整個歐盟實現完全獨立於俄羅斯完的重要性。

「我們已經在許多領域（制裁俄羅斯）取得了長足的進步，包括能源。核能部分還在對其開放。」他說。

俄羅斯是核燃料棒鈾的供應商。它還在其領土上儲存放射性廢物。

這位德國部長指出核技術的「極其敏感」性質。據德新社報道，他警告稱「俄羅斯不再被視為可靠的伙伴」。

哈貝克呼籲歐盟在即將到來的新一輪會談中增加對俄羅斯的核制裁。

普亭簽署新法：電子通知防逃兵役

俄羅斯總統普亭簽署了一項新的法案，授權當局向應徵入伍者和預備役人員發送電子通知。

俄羅斯此前的兵役規定要求向應徵入伍者和預備役人員面遞通知，這使得許多俄羅斯人通過離開他們的登記地址來避免兵役。

現在，地方徵兵辦公室將通過電子郵件發送通知。一旦通知發布在國家電子服務門戶網站上，即視為有效。

新法引發了人們的擔憂，認為俄羅斯政府正在考慮繼去年秋季動員令之後的又一波徵兵動員行動。

英國國防部在其最新的情報簡報中表示，新措施「並未具體表明將會開始新一輪強制性大動員」，並說俄羅斯目前「優先考慮招募更多志願軍」。

但是，英國國防部警告稱，這可能是讓徵兵工作細水長流的措施的一部分，因為「俄羅斯預計烏克蘭衝突將長期存在」。

軍事專家：俄羅斯冬季攻勢以失敗告終

德國軍事專家朗格（Nico Lange）告訴德國媒體，俄羅斯軍隊在烏克蘭的冬季攻勢「沒有取得成功」。

「我們知道俄羅斯方面損失慘重。」他在接受《每日新聞》（Tagesschau）採訪時說，「儘管付出了好幾個月的巨大努力，俄羅斯仍在努力攻佔小城市，如巴赫穆特和阿夫迪伊夫卡，而且遠未取得任何戰略進展。」

頓涅茨克地區州長基裡連科（Pavlo Kyrylenko）說，在戰鬥最激烈的以西的斯洛維揚斯克，「不少於七個地點遭到襲擊」。

朗格是慕尼黑安全會議「轉折點倡導」（Zeitwende）的高級研究員。他說，在過去的幾個月裡，俄羅斯僅僅額外征服了0.02%的烏克蘭領土——同時遭受了五位數的損失。

他說，重要的是要「糾正俄羅斯強而烏克蘭弱的迷思」。

這位分析人士說，烏克蘭的基本戰術似乎正在奏效：「守住前線抵御俄羅斯的襲擊，同時組建新的部隊，為他們配備裝甲運兵車和主戰坦克。」

他認為，一旦烏克蘭部隊完成新裝備的訓練，「他們很有可能通過反攻突破當前戰線並解放其他地區」。

（美聯社、法新社、德新社、路透社）

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