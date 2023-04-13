美國情報洩密：西方特種部隊可能已進烏克蘭

這兩家英國媒體在報導中也指出，疑似洩密情報並未明確交待西方特種部隊的具體部署位置以及具體任務。

根據這份標記日期為3月23日的文件，在烏克蘭的西方特種部隊分別來自英國、拉脫維亞、法國、美國、荷蘭，人數分別為50人、17人、15人、14人、1人。

如果這些信息屬實，就證實了一年多來外界始終在猜測的一件事：西方國家很可能已經派遣現役軍人進入烏克蘭。

儘管這批特種部隊的人數不滿百人，但是如果運用得當，特種部隊可以在戰場上發揮巨大的作用。不過，這也有可能給莫斯科以把柄。後者近期一直表示，俄軍不僅僅在對抗烏克蘭，也在對抗整個北約。

英國國防部並未給出任何有關特種部隊的任務細節，也不願對上述消息進行置評。在4月11日，國防部曾經通過推特籠統地表示，這些所謂的洩密文件包含有「嚴重的不準確」，呼籲公眾不要輕信，因為這有可能導致虛假信息傳播。

根據《紐約時報》的一則報道，最初流傳在互聯網上的這批洩密文件，確實包含有不少原始文檔翻拍上傳的副本，但是不久後就出現了篡改後的版本以致真假難辨。

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)對外界表示，司法部已經開始刑事調查。他決心找到洩密來源：「我們將繼續調查並翻開每一塊石頭，直到我們找到源頭和並確定它的嚴重程度」。

洩密文件疑似來自基層

另據美國《華盛頓郵報》報道，這批疑似洩密情報文件來自美國軍界的一名基層人員。該報調查稱，這批文件最初流傳於一個由20多名美國年輕男性組成的軍迷團體，其中有一網名為OG的人聲稱知道政府對普通人隱瞞秘密，並從他在軍事基地的工作中帶回了一些文件。

該軍迷團體主要在網絡游戲玩家常用的Discord平台上進行交流。最初，OG只是向同伴們轉述這些情報，後來他開始直接上傳數百張文件翻拍圖像。在過去一個星期中，這些文件不斷地引發全球輿論風波。

《華盛頓郵報》找到了該軍迷組織內的一名未成年成員，並且在其母親同意後進行了匿名采訪並進行了錄音。另一名成員也向該報交叉證實了他的敘述內容。他們還表示，OG在該軍迷團體內分享這些機密，並非是像斯諾登那樣為了自己所認定的公眾利益而故意洩密，而只是為了與線上家庭成員分享信息。據稱，OG現在完全知道會有什麼後果，但不確定應該如何去應對這些問題，因此心煩意亂。

《華盛頓郵報》引述一些看過這批疑似洩密文件的專家觀點指出，總共有數千名與OG年齡相仿的軍隊以及政府年輕雇員能夠接觸到此類機密文件。

（BBC、衛報、華盛頓郵報）

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