烏克蘭今夏可收復克里米亞？美退役將領稱須滿足「這條件」

4月10日接受德國之聲電視台訪問時，美軍退役中將、現任法蘭克福「人權第一」組織高級顧問的霍奇斯（Ben Hodges）分析認為，烏克蘭目前正在准備反攻。霍奇斯表示，當前的戰局是「風暴前的平靜」。

他說：「烏克蘭能夠在8月底之前解放克里米亞，我一直提出了前提條件，那就是，如果我們為他們提供所需要的遠程精准武器。」

霍奇斯說：「我認為我們將會看到一場非常專業並且有效的進攻。其目的將會是孤立克里米亞、並為今年晚些時候解放克里米亞創造條件。」

霍奇斯也分析了美國高級機密文件洩露事件的影響。洩露的文件涉及烏克蘭防空等一系列內容。洩密文件顯示，基輔在防空和導彈防御體系方面彈藥不足。

霍奇斯說，洩密文件凸顯有必要在武器彈藥方面為烏克蘭提供支持。他對美國、德國政府拒絕向烏克蘭提供戰鬥機提出質疑。「我們談論的是成千上萬烏克蘭平民因導彈襲擊而喪生。他們（指俄羅斯）所針對的不是烏克蘭防御體系，而是平民目標。為什麼？為什麼對我們來說更進一步提供他們所需要的能力來保護成千上萬歐洲平民這麼難？」

霍奇斯也呼籲西方盟國「幫助烏克蘭不讓俄羅斯有能力在克里米亞和其它被佔烏克蘭地區起飛飛機、無人機以及發射導彈」。

霍奇斯：美國洩密文件內容對俄不新鮮

這位美國駐歐洲陸軍前司令官不認為此次洩密的文件會帶來多大危險。他認為，俄羅斯和烏克蘭事前就已知悉洩密文件所涉及的信息。「如果我們不去幫助烏克蘭獲得更多彈藥、或為其防空和導彈防御體系提供更多供給，那麼是會成為一個脆弱的點。但我想他們（指俄羅斯）之前就已經知道這些脆弱之處。」

霍奇斯認為，俄羅斯空軍在過去14個月內並未顯示出，他們有足夠的訓練或能力獲得制空權。「所以並非僅僅是烏克蘭在防空方面的勇敢和很有能力。是因為我認為俄羅斯不知道如何做到這些。」他還指出，俄羅斯的武器裝備陳舊。他認為俄羅斯轉向了一種防御，並保持這一狀態。

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