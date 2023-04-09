澤倫斯基稱烏在通往北約的道路上 「1前提」保留加入的可能性

烏克蘭總統澤倫斯基在最新發布的影片中表示，隨著西方提供的新一批軍事援助以及國際社會的支持，烏克蘭在「向北約邁進」的方向度過富有成效的一周。

澤倫斯基說，歐盟成員國立陶宛本周曾宣布，很有必要在7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會上邀請烏克蘭加入北約。立陶宛議會已經決定邀請烏克蘭加入北約。波蘭也表達支持烏克蘭加入北約。北約內部有部分人士希望能在7月峰會上，為烏克蘭提供加入北約的「路線圖」。

但是德國和美國都對此建議持保留態度。一般來說，加入北約的前提條件是，候選國不得捲入當前的國際沖突和邊界爭端。由於目前俄烏戰爭仍在持續，所以這一前提顯然無法得到滿足。

此外，北約秘書長斯托爾滕貝格也間接排除了烏克蘭在戰爭時期加入的可能性。他指出，烏克蘭作為一個民主獨立的國家在戰爭中幸存下來，這是加入北約的前提條件。

本周二（4月4日）舉行的北約外長峰會上，北約方面已經邀請烏克蘭總統澤倫斯基參加7月11日和12日在立陶宛舉行的峰會。去年秋天，烏克蘭申請快速加入北約。澤倫斯基希望北約能優先批准烏克蘭的申請。

（德新社、路透社、法新社）

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