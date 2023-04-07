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西方立場不一？消息人士曝：美國抗拒提供烏克蘭加入北約途徑

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北大西洋公約組織（NATO）外長會議落幕，英國《金融時報》引述4名官員消息稱，美國、德國和匈牙利等國，正在抗拒波蘭及其他波羅的海國家的努力，後者陣營盼能深化烏克蘭與北約的連結，並且更明確地支持烏克蘭未來加入北約。圖／德國之聲中文網
北大西洋公約組織（NATO）外長會議落幕，英國《金融時報》引述4名官員消息稱，美國、德國和匈牙利等國，正在抗拒波蘭及其他波羅的海國家的努力，後者陣營盼能深化烏克蘭與北約的連結，並且更明確地支持烏克蘭未來加入北約。圖／德國之聲中文網

北大西洋公約組織（NATO）外長會議落幕，英國《金融時報》週四（4月6日）引述4名官員消息稱，美國、德國和匈牙利等國，正在抗拒波蘭及其他波羅的海國家的努力，後者陣營盼能深化烏克蘭北約的連結，並且更明確地支持烏克蘭未來加入北約。報導稱，這種情況暴露西方針對烏克蘭戰後的地位所持的立場不一。

這樣的立場分歧，在本週的北約外長會議上明顯展現出來。今年7月，北約將於立陶宛首都舉行峰會；報導指出，北約內部有部分人士希望能在7月峰會上，為烏克蘭提供加入北約的「政治路徑」（political path）。

不過，美國在抗拒這樣的倡議，主張應聚焦於短期內的軍事、財政與人道支持，以幫助烏克蘭對抗俄羅斯的侵略。美國擔心，此時深化烏克蘭與北約的關係，可能強化俄國所謂「俄國與北約對戰」的政治宣傳，且俄國有可能拉高衝突層級。

報導引述美國高級官員的話說：「要解決何時、如何讓烏克蘭加入北約的問題，我們必須像秘書長指出的那樣，『確保烏克蘭身為一個主權獨立的國家，能夠獲勝』。」

有官員指出，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）3月曾提案，勾勒出提供給烏克蘭的「務實與政治性」的方案。而在本週北約外長會議上，各方亦針對應向烏克蘭提供什麼方案有過一番討論。一名官員表示：「我們還有好幾週的時間來展開艱苦談判，以縮小分歧，促成政治結果。」

報導稱，目前北約正在考慮將現有的北約－烏克蘭委員會（Nato-Ukraine commission），升級成北約－烏克蘭理事會（Nato-Ukraine council），此舉將提升烏克蘭作為北約聯盟夥伴的地位，並促使基輔參與更多北約會議及磋商。另外，北約也在爭論是否發出單獨針對烏克蘭的峰會聲明，或是要在更廣泛的整體峰會聲明中提及烏克蘭。

波蘭與立陶宛支持烏克蘭加入北約

相較於美國，波蘭與立陶宛等國認為應更加深化烏克蘭與北約的連結。

路透社指出，波蘭一直將自己定位為基輔最堅定的盟友之一，烏克蘭總統澤倫斯基週三（5日）訪問波蘭，波國總統杜達（Andrzej Duda）宣布增援烏克蘭14架米格-29戰機（MiG-29）。

杜達表示波蘭正努力要在北約7月峰會上，為烏克蘭爭取獲得更多額外的安全保障。根據益普索（Ipsos）的民意調查，波蘭有超過8成的民眾認為，北約及歐盟應該支持烏克蘭直到它獲勝。

立陶宛也表明支持烏克蘭的立場。據德新社報導，立陶宛國會6日一致通過決議，尋求邀請烏克蘭參加7月在該國首都維爾紐斯舉行的北約峰會。立陶宛國會外交事務委員會主席帕維裡奧尼斯（Zygimantas Pavilionis）表示：「我們相信烏克蘭將為我們的安全做出貢獻，並使北約更加強大。」

烏克蘭怎麼說？

去年9月，烏克蘭總統澤倫斯基宣布申請加入北約，但他在今年3月初在接受美國廣播公司新聞網（ABC News）採訪時，曾表示他已經了解到北約還沒準備好接受烏克蘭，透露他現在不強求加入北約。

《金融時報》則指出，澤倫斯基主張只有在北約準備好推進與烏克蘭更具體的合作之際，他才會參加7月的北約峰會。他也說有意討論對烏克蘭的安全保證，而不一定要完全加入北約。

2008年，烏克蘭曾申請加入北約，但當時德國與法國擔心俄羅斯反應而反對。烏國外長去年接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時，曾稱德法此舉間接導致俄烏戰爭爆發。《金融時報》6日報導指出，當時是美國在呼籲北約給烏克蘭具體入盟的時間表。

北約秘書長史托騰柏格在5日北約外長會議後則表示，北約支持烏克蘭仍至關重要，因其符合北約共同安全利益。

（綜合報導）

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