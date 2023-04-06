曾勸說烏克蘭棄核 美國前總統柯林頓表示後悔了

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柯林頓在接受採訪時表示，俄羅斯吞並克里米亞的時候就已經打破了《備忘錄》中的承諾，他表示：「我對此感到很不舒服」。美聯社資料照
柯林頓在接受採訪時表示，俄羅斯吞並克里米亞的時候就已經打破了《備忘錄》中的承諾，他表示：「我對此感到很不舒服」。美聯社資料照

本周二（4月4日），美國前總統柯林頓在接受愛爾蘭電視台採訪時說：「如果烏克蘭還擁有核武器，那麼沒人會相信，俄羅斯會做出侵略烏克蘭的決定」。

他說：「我感覺負有共同的責任。因為當年我真的相信烏克蘭應該放棄核武器」。

1994年12月5日，聯合國安全理事會常任理事國美國、俄羅斯和英國分別與烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克斯坦在匈牙利首都布達佩斯舉行的歐洲安全與合作組織會議上簽署了《布達佩斯安全保障備忘錄》。該備忘錄規定烏克蘭承諾放棄蘇聯時期部署在其境內的核武器，美、英、俄作為擔保方保證烏主權和領土完整。蘇聯在烏克蘭遺下大量核武器，使烏克蘭一度成為第三大擁有核武的國家。

柯林頓在接受採訪時說，俄羅斯吞並克里米亞的時候就已經打破了《備忘錄》中的承諾。「我對此感到很不舒服」。他說。

他指責普亭發起對烏克蘭的侵略戰爭「完全錯誤」。他說，歐洲和美國應該繼續支持烏克蘭。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 柯林頓 核武

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