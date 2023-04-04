稱「歐盟已失去俄羅斯」 俄外長：西方試圖在俄中關係上插入楔子

拉夫洛夫在採訪中說，上月普亭總統同到訪的習近平主席進行了10小時會談，推動了莫斯科同北京之間的「戰略伙伴關係」，並超越了「純粹的雙邊背景」。這個採訪周二（4月4日）發表於俄語讀者量最大的周刊《論據與事實》的網路版。

「我們有一種天然的戰友情誼，準備肩並肩地捍衛彼此的根本利益。」拉夫洛夫說，關於莫斯科和北京之間關係不平等的說法「長期以來一直被不友好的國家普遍誇大」，「我們認為這是企圖給我們的成功投下陰影，給莫斯科和北京之間的友誼插入楔子。」

在談到俄羅斯與歐洲的關係時，拉夫洛夫表示，，因為歐盟支持烏克蘭，並向基輔的「犯罪政權」提供武器和指導。他在採訪中說，「歐盟已經失去了俄羅斯。但這是它自己的錯，因為歐盟成員國和歐盟領導人公開宣布，必須讓俄羅斯經歷所謂的戰略失敗」。「作為對充滿敵意行為的回應，我們將在必要時以強硬的方式採取行動，它們將建立在俄羅斯國家利益的基礎之上，以及遵循外交實踐中被認可的對等原則。」

習近平訪俄給普亭帶來新希望

今年3月，中國國家主席習近平對俄羅斯進行了為期3天的國事訪問。德國之聲評論員寫道，「烏克蘭戰爭已經讓普亭陷入了絕望境地。前線俄軍進退兩難，經濟在西方制裁重壓下無法喘息，而國際刑事法庭發出的通緝令，更令這位俄羅斯總統陷入了前所未有的孤立境地。但只要不失去中國這個後盾，這位克里姆林宮主人打贏戰爭、建立世界新秩序的幻想就不會破滅。中國黨和國家領導人習近平對莫斯科的訪問，顯然給普亭帶來了新的希望。」

俄羅斯入侵烏克蘭幾周之前普亭訪問北京，雙方宣布建立「無上限」伙伴關係。迄今為止，中國沒有譴責莫斯科悍然發動侵略戰爭、也沒有明確指出俄羅斯踐踏聯合國憲章規定的尊重領土主權的原則。這一背景下，歐委會主席馮德萊恩上周在布魯塞爾智庫演講談到北京的斡旋時表示，中國應為「一個公正的和平進行努力」，「每一個和平方案，如果它事實上起著鞏固俄羅斯兼並領土的作用，便不是一條可行之路」。

（綜合報導）

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