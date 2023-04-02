德政商界籲俄烏和平談判 烏大使：開愚人節玩笑？

（德國之聲中文網）俄烏戰爭自去年二月開戰以來已經進行了一年多，德國近日有多名前社民黨人和工會成員呼籲總理肖爾茨，為調停烏克蘭戰爭做出進一步的努力。周六（4月1日）這些人士在一封於《法蘭克福評論報》和《柏林報》發表的公開信中寫到，這場戰爭已經變成了「一場只有失敗者的血腥僵持戰」。

公開信強調，盡一切努力迅速實現停火是目前至關重要的事情，「停止俄羅斯的侵略戰爭，並找到談判的途徑。」信件同時提到，應該透過緩和政策解決紛爭，「我們大部分公民不希望看到暴力無限循環，我們需要外交和和平的語言，而不是以軍事做為主導。」

「和平呼籲不是愚人節的玩笑」

此言論引起烏克蘭駐柏林大使馬克耶夫（Oleksii Makeiev）的不滿，他尖銳地批評了這些昔日社民黨高層政治家和工會成員關於俄烏之間進行和平談判的呼籲。馬克耶夫指出：「這種和平呼籲不是愚人節的玩笑。這顯現出一種對無數俄羅斯侵略受害者的純粹的犬儒主義。」他說，這麼做只有一個目的，即掩蓋俄羅斯的罪行，同時也掩蓋了俄羅斯政權的責任。他認為，鑑於俄羅斯對烏克蘭的「野蠻侵略戰爭」，唯一可行的和平呼籲是：「普京先生，馬上從整個烏克蘭領土上撤出你的軍隊！」

要求德法合作說服他國

這項名為「實現和平！」（Frieden Schaffen!）的呼籲由歷史學家、已故總理德國威利·勃蘭特（Willy Brandt）的兒子彼得·勃蘭特（Peter Brandt）與德國工會聯合會（DGB）前負責人霍夫曼（Reiner Hoffmann）、前社民黨議員穆勒（Michael Müller）以及國際和平局專家布勞恩（Reiner Braun）等人共同發起。它呼籲社民黨籍的總理肖爾茨與法國合作，說服巴西、中國、印度和印尼等國進行調解，以便迅速達成俄烏停火。

大約有200人簽署了此份呼籲書，其中包括了前社民黨政治人物、學界專家、工會成員和媒體人士等。他們對於俄烏戰爭的共同訴求是：停火、談判並達成共同安全。從歐洲過去的緩和政策中汲取經驗，以迅速結束戰爭，在歐洲建立新的和平與安全架構。

（德新社等）

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