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抱著膝蓋發現小腿不見了…19歲烏克蘭女戰神勇敢面對斷肢：不後悔

抱著膝蓋發現小腿不見了…19歲烏克蘭女戰神勇敢面對斷肢：不後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
蘿絲雅在服役時遭敵軍砲彈攻擊失去小腿。圖擷自每日郵報
蘿絲雅在服役時遭敵軍砲彈攻擊失去小腿。圖擷自每日郵報

19歲的烏克蘭女子本有大好前程，不過她在戰爭過程中失去了小腿，現在仍不時感覺失去的小腿隱隱作痛。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，戰爭爆發的時候蘿絲雅（Rusya Danilkina）才18歲。發現國家陷入戰爭火海之中，勇敢的她在去年四月決定自願加入軍隊。一開始爸媽原本以為她年紀小又沒有經驗，應該只會被派去做文書工作所以答應讓她加入。不過蘿絲雅加入軍隊後就下部隊受訓，更親身到前線服役。

今年2月10日，她跟另外兩名志願兵到烏克蘭南部一座城市支援，當地受到俄羅斯猛烈的砲火攻擊，蘿絲雅回憶說，當時她們抵達時看得出來城市才剛遭到襲擊。不料突然有砲彈打進車子裡，蘿絲雅一度以為自己會命喪現場，拿手機出來捕捉當下的畫面。她說當時車裡都是血跡，她抱著膝蓋覺得很痛，仔細一看才發現小腿不見了。

被送到醫院時醫生告訴蘿絲雅，她失血過多，再晚一點就會救不回來，幸好及時被送醫治療。不過她一條腿卻沒了。從小就習武的蘿絲雅至今仍無法接受自己身體殘缺的事實。她在受訪時表示，從小到大「練武術」對她來說很重要，但現在她的身體卻變得跟以前不一樣，她連照鏡子都不敢。

蘿絲雅說，雖然知道腿已經不見了，但有時候躺在床上她會覺得腿還在。每天早上她起床時斷肢的地方也會特別疼痛，不過這種稱之為「幻肢痛」的痛覺目前還沒有找到清楚的原因，因此只能靠藥物暫時緩解疼痛。

失去小腿的蘿絲雅並沒有因此怨天尤人，她表示自己不後悔到軍隊服役，她認為自己盡了對國家的義務，也相信未來持續復健，總有一天還能恢復行走能力，跟家人一起出門跑跑跳跳。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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