女兒以「反俄烏戰爭」為題作畫 俄男遭定罪判刑2年

白俄羅斯當局周四（3月30日）表示，他們拘留了一名俄羅斯逃犯。因為他的女兒在俄羅斯的學校裡製作了一張烏克蘭主題的繪畫，導致這位父親被判處監禁。

54歲的莫斯卡廖夫曾在俄羅斯逃離軟禁，後來法院以「詆毀」俄羅斯軍隊為由缺席判處他兩年監禁。

俄羅斯和白俄羅斯的國家媒體報導稱，「應俄羅斯警方要求」拘留了這位「逃犯」。去年，莫斯卡廖夫13歲的女兒瑪麗亞在學校畫了一幅畫，畫中俄羅斯國旗旁邊的一枚導彈朝著一名婦女和一個孩子的方向飛去，她們站在烏克蘭國旗的旁邊。

在俄羅斯被封禁的維權組織「紀念碑基金會」聲稱莫斯卡廖夫為政治犯，該組織獲得了2022年諾貝爾和平獎。

那麼瑪麗亞怎麼樣了？

根據他的律師和支持者的說法，女孩所在的學校聯繫了警方，瑪麗亞接受了詢問，而莫斯卡廖夫則因早期在社交媒體上發表批評性評論而被罰款。

這對父女被分開，女兒被送到當地的未成年人「康復中心」。

代表這位單身父親的律師表示很難預測女兒的命運。俄羅斯一家法院預計下周將審議當局限制莫斯卡廖夫家長養護權的請願書。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）為莫斯卡廖夫的判刑決定辯護稱，他作為父親的角色「令人遺憾」。

(法新社、美聯社)

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】