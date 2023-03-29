澤連斯基喊話習近平：想在烏克蘭和他談談

（德國之聲中文網）據美聯社報道，烏克蘭總統澤連斯基本周二（3月28日）在一列開往基輔的火車上接受了美聯社的專訪，並向中國國家主席習近平喊話，表示想在烏克蘭見到他，和他談談。澤林斯基表示，"我們准備好在這裡見到他。我想和他談談。在全面戰爭之前，我與他有過接觸。但在這一年多的時間裡沒有。"

在3月29日中國外交部例行記者會上，有記者提問，烏克蘭總統澤連斯基近日表示，他願意在烏克蘭會見中國國家領導人。中方對此有何評論。外交部發言人 毛寧表示，在烏克蘭問題上，中國同包括烏克蘭在內的有關各方都保持著溝通，關於你提到的具體問題，我沒有可以提供的信息。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mikhailo Podolyak）3月23日曾透露，安排澤連斯基和習近平電話交談的准備工作正在進行中。

據路透社報道， 3月29日被問及習近平和澤連斯基的會晤是否有助解決烏克蘭沖突時，克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，"我們贊賞中國的平衡立場，我們高度重視它，相信中國領導人對某些接觸的合宜性有自己的決定。我們無權在此提出任何建議。"

中國的外交參與有何反響？

上周，習近平對俄羅斯進行了為期三天的國事訪問。訪問結束時，中俄雙方發表聯合聲明，提到《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》的文件。中方的該文件包含12個要點，呼籲"停火止戰、啟動和談"。

美國針對該文件指出，現在停火將使俄羅斯能夠守住它所奪取的烏克蘭領土，並給其部隊重新集結的時間。

烏克蘭對中國的外交參與表示歡迎，但澤連斯基說，只有在俄羅斯軍隊撤出烏克蘭領土後，他才會考慮和平解決方案。

盡管中俄在3月22日的聯合聲明中重申恪守、維護和加強《不擴散核武器條約》，但就在習近平結束對俄羅斯的訪問幾天後，普京即宣布將在白俄羅斯部署戰術核武器。

澤連斯基3月28日在接受美聯社采訪時表示，他認為普京此舉是為了分散人們對其沒有從中國得到足夠保證的注意。澤連斯基猜測到，"這意味著什麼呢？這意味著這次訪問對俄羅斯並不有利。"

（美聯社等）

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