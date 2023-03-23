習近平莫斯科之行帶回什麼？習普會達成3共識

（德國之聲中文網）習近平和普亭在克林姆林宮的會面，場面隆重眩目。雙方的官方表態高調贊揚中俄友好關系和巨大的合作前景。高層會談的具體結果有哪些？

烏克蘭戰爭

普亭在雙方會談時表示，中國就烏克蘭問題提出的立場建議可成為俄烏和平對話的基礎。但路透社分析認為，中俄會議中沒有出現任何可以在軍事上制約俄羅斯的內容。峰會聯合聲明呼應了中國上個月公布的「12點」立場文件中的表述，呼籲俄烏進行對話，但沒有重復該文件中提到的尊重所有國家領土完整的說法。聲明還表述反對「形成陣營對抗」，並譴責單方面制裁--即西方對俄羅斯的經濟制裁以及北約對烏克蘭的軍事武裝。

俄羅斯清楚，如果不恢復烏克蘭對所有被侵佔領土的主權，基輔不會同意任何和平方案。而美國也強調，現階段的任何停火都只會固化俄羅斯的侵略成果，並使俄軍有時間進行重組。所以普亭可以說他支持中國的計劃，因為他知道這個計劃不會有任何進展，除非習近平和烏克蘭總統澤連斯基可能進行的後續外交活動得出任何意外結果。這樣，普亭就可以一邊表示對和平對話持開放態度，一邊繼續戰爭。

天然氣管道

中俄峰會上，雙方簽署了14項協議，內容從進口大豆到核能，但卻沒有俄羅斯十分想得到的一項成果--關於天然氣管道「西伯利亞力量2號」的新協議。計劃中從俄羅斯經蒙古國向中國輸送天然氣的這一管道如果建成，每年可向中國供應500億立方米的天然氣。

據俄媒報道，普亭星期二（3月21日）在同習近平會談後表示，俄羅斯和中國已就「西伯利亞力量2號」天然氣管道達成協議，「該項目幾乎所有參數都已商定」。但第二天雙方正式會談後的聯合聲明中僅稱，雙方將共同努力，「推動新建中蒙俄天然氣管道項目研究及磋商相關工作」。

該項目的談判中有兩個可能的爭議點：由誰來建造這一總長2600公裡的管道，以及輸送天然氣如何定價。路透社分析指出，中國完全有條件慢慢討價還價，而莫斯科更需要這項交易。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）為了彌補原本佔其出口量80％的歐洲市場的崩塌，急於尋求中國成為替代進口方。鑑於西方對俄制裁以及北溪管道發生爆炸後無法使用，專家估計俄羅斯天然氣公司今年僅向歐洲和土耳其輸送500-650億立方米天然氣。而2018年時的峰值約為2000億立方米。

普習友誼和俄中關系

習近平訪問莫斯科，從時間上看是對普亭的力挺。就在數天前，海牙國際刑事法院指控普亭對烏克蘭發生的戰爭罪行負有刑事責任並對其發出逮捕令。而習近平的到訪使得普亭得以向西方展示，他依然擁有強大的朋友，並不孤立，而且這位朋友同樣對美國主導的「單極世界」秩序不屑一顧。普亭與習近平會面多達40余次，互稱對方為「好朋友」，個人層面上的這種密切關系也意味著，普亭在烏克蘭的任何失敗也會損害中國領導人的形象。

不過在其他方面，這次訪問顯示了中俄兩國關系日益不平衡的性質以及北京明顯的收益。自戰爭開始以來，中國已經通過從俄羅斯廉價進口石油和煤炭節省了上百億美元。普亭說，中國公司將優先取代已經退出俄羅斯的西方公司。他還說，俄羅斯支持在本國與亞洲、非洲和拉丁美洲的貿易中越來越多地使用中國的人民幣。

習近平能得到什麼？

分析人士認為，習近平推動中方就烏克蘭問題提出的和平建議，符合中國為自己打造的有建設性、負責任大國形象的敘事。北京不認為自己站在侵略者一邊，而力圖展示自己「客觀中立」。

面對西方的壓力，中國重視來自俄羅斯的支持，並從貿易、投資和能源交易中獲得實際利益。例如在台海發生軍事沖突的情況下、俄羅斯將能夠為中國提供可靠的能源和其他資源供應。

德國政治學者、俄烏問題專家朗加（Niko Langa）21日接受DW采訪時說，「我認為習近平試圖在達到一種平衡，一方面更隱密地支持俄國，但同時也試著不被視為公開支持俄國的戰爭，因為他也怕更強烈的西方制裁。這是一種微妙的平衡。」

（路透社）

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