俄羅斯對烏克蘭發起又一輪無人機攻勢

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基周三發布了一段視頻，指控一枚俄羅斯導彈轟炸了該國東南部城市扎波羅熱的一棟住宅樓。此前俄羅斯還啟動了一波爆炸性無人機攻勢，導致基輔附近一處學生宿舍至少4人死亡。

美聯社報道指出，就在這波襲擊開始前幾個小時，日本首相岸田文雄剛剛結束對烏克蘭的訪問離開該國。也是同一天，中國國家主席習近平結束對莫斯科的訪問，他與俄羅斯總統普京就中方提出的和平計劃進行了討論。西方國家普遍質疑北京相關提議的可行性。

澤連斯基在社交平台Telegram上發布的這段視頻看起來像是監控錄像，鏡頭捕捉了一枚導彈擊中繁忙街道旁一棟九層樓住宅的畫面。

不過，由莫斯科任命的扎布羅熱地區俄佔區的地方行政當局官員羅格夫（Vladimir Rogov）則聲稱，相關建築是被一枚烏克蘭防空導彈擊中，該導彈是為了攔截俄羅斯導彈而發射的。不過他沒有提供任何證據來支撐這一說法。

俄羅斯一直否認將居民區作為打擊目標，盡管炮彈擊中住宅樓或者民用設施的情況天天都在發生。俄羅斯官員指責烏克蘭將防空系統部署在居民區，將平民置於危險之中。

另據報道，在周二到周三夜間的無人機襲擊中，基輔以南的城市勒日希夫（Rzhyshchiv）一所中學和兩處學生宿舍部分被毀，至少有5人死亡，多人受傷。

烏克蘭軍方表示，在俄羅斯此次派出的21架無人機中，有16架被烏克蘭的防空系統擊落，其中8架是在基輔附近被擊落。其它的無人機對烏克蘭西部的省份赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）實施了襲擊。

烏克蘭總統澤連斯基在推特上憤怒地表示：“超過20架伊朗提供的殺人無人機，加上導彈和不計其數的轟炸——這只是在昨天一個夜晚發生的俄羅斯恐怖行徑。”

“每次有人試圖在莫斯科聽到‘和平’這個詞時，那裡很快就會發出新的執行這類犯罪式襲擊的指令”，澤連斯基寫道。

在習近平訪問莫斯科期間，普京表示，中國此前有關烏克蘭危機的“十二點計劃”提議可以作為“和平解決烏克蘭問題的基礎”。普京還說，俄羅斯致力於“盡快重啟和談”，中國對此表示贊同。

目前擔任七國集團輪值主席的日本首相岸田文雄周二突訪基輔，在習近平和普京舉行會談之際，對澤連斯基政府表示了支持。在離開烏克蘭之後，岸田文雄周三表示，他向澤連斯基表達了日本以及G7各國對烏克蘭“堅定不移的團結決心”。

（美聯社、路透社）

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