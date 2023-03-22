快訊

極權好朋友？中俄聯合聲明的「習普互利陣線」

放大你的普發6000元！選對領取管道 銀行、餐飲住宿優惠一把抓

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

岸田秘密訪問烏克蘭　隨身帶這箱日本國民零食？還指定烤雞口味

香港01／ 撰文：歐敬洛
日本首相岸田文雄（圖左）21日突訪烏克蘭會晤烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）。法新社
日本首相岸田文雄（圖左）21日突訪烏克蘭會晤烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）。法新社

日本首相岸田文雄3月21日從印度秘密轉訪烏克蘭，他從波蘭轉乘列車前往基輔，在列車上落之際，正好被電視台攝錄機拍攝到情況，其中一個搬上列車的紙箱，很可能是日本的國民兒童美食——美味棒。

從日本放送協會（NHK）拍攝的影像，有工作人員把一箱裝着什麼東西紙箱從搬到車內，但由於紙皮箱外有很醒目的公仔裝飾，大字寫着「うまい」讓人即時看懂這是一箱美味棒，而且是烤雞味。

圖為3月21日，岸田文雄從波蘭出發前往烏克蘭途中，NHK拍攝到工作人員正在搬運東西。（NHK截圖）
圖為3月21日，岸田文雄從波蘭出發前往烏克蘭途中，NHK拍攝到工作人員正在搬運東西。（NHK截圖）

美味棒（うまい棒）是日本十分有名的兒童零食，形狀為長筒形，有玉米、醬油、沙拉、烤雞等多種口味。美味棒由Riska製造Yaokin發售，自1979年至今已有近半世紀的歷史。而且直至2022年為止美味棒保持僅賣10日圓（折合2.3新台幣）一條，因此成為日本最廣為人知、最便宜的國民零食。

工作人員手上的箱子，像極了烤雞味的美味棒。（網絡圖片）
工作人員手上的箱子，像極了烤雞味的美味棒。（網絡圖片）

對於岸田為何要把美味棒帶到烏克蘭，網友大都感到不解，有網友引用了共同社指日本向烏克蘭提供「無殺傷力裝備」，美味棒是否其中之一；甚至有人跑去問ChatGPT的AI，得出：日本是要向烏克蘭宣傳這非常便宜的美食，又或是澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）可能喜歡烤雞的結論。

以下是網友反應：

- 這是用最高警備力量運送的美味棒！

- 所以這是送禮，還是讓隨行人員吃的東西？

- 好，我下次也去買烤雞味的來吃吃看

- 別看少這美味棒，其實裝着美味棒的紙皮箱比一般紙皮箱更耐用耐摔，相當不錯

- 其實這只是用美味棒偽裝用的箱子，箱子內裝着的應該是別的東西吧？

延伸閱讀：

日揆岸田文雄訪問烏克蘭　澤連斯基：已邀中國參與和平方案

岸田文雄訪烏克蘭基輔　抵布查鎮亂葬崗致哀

文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

極權好朋友？中俄聯合聲明的「習普互利陣線」

「世界兩大極權國家聯合聲明：『俄羅斯需要繁榮穩定的中國，中國需要強大成功的俄羅斯』...」習近平與普丁在3月21日會面，雙方發表了聯合聲明，強調中俄兩國「深化新時代全面戰略協作夥伴關係」，加強中俄之間的友好與擴大互利合作。外界關注的焦點，在於中俄對烏俄戰爭的態度，然而聲明中重申的是一貫立場：「重啟和談、停止陣營對抗」，但矛盾之處也在於呼籲停火卻無視俄羅斯違反國際法的侵略；強調和談卻未顧及烏克蘭的主權，因此中俄聯合聲明被外界批評不切實際，是中俄兩大極權國家友好互利的關係再確認。

中俄同意「核戰爭打不贏也打不得」俄方表態致力盡快重啟和談

大陸國家主席習近平訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普亭就中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發布聯合聲明，這份聲明分為九個大章節，其中...

中俄聯合聲明 俄方重申恪守一個中國原則

據新華社報導，大陸國家主席習近平在當地時間21日在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普亭共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯...

岸田秘密訪問烏克蘭　隨身帶這箱日本國民零食？還指定烤雞口味

日本首相岸田文雄3月21日從印度秘密轉訪烏克蘭，他從波蘭轉乘列車前往基輔，在列車上落之際，正好被電視台攝錄機拍攝到情況，其中一個搬上列車的紙箱，很可能是日本的國民兒童美食——美味棒。

中俄聯合聲明 將在八重點方向展開雙邊經濟合作

新華社報導，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭在莫斯科會談，兩國元首就中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展，和雙邊務實合作...

烏俄開戰一年多 紐時：中國持續供應俄國價值逾1200萬美元無人機

紐約時報報導，自俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭以來，中國已向俄羅斯運送價值超過1200萬美元的無人機，表明中俄兩國一直在暗中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦