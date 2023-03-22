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岸田秘密訪問烏克蘭 隨身帶這箱日本國民零食？還指定烤雞口味
日本首相岸田文雄3月21日從印度秘密轉訪烏克蘭，他從波蘭轉乘列車前往基輔，在列車上落之際，正好被電視台攝錄機拍攝到情況，其中一個搬上列車的紙箱，很可能是日本的國民兒童美食——美味棒。
從日本放送協會（NHK）拍攝的影像，有工作人員把一箱裝着什麼東西紙箱從搬到車內，但由於紙皮箱外有很醒目的公仔裝飾，大字寫着「うまい」讓人即時看懂這是一箱美味棒，而且是烤雞味。
美味棒（うまい棒）是日本十分有名的兒童零食，形狀為長筒形，有玉米、醬油、沙拉、烤雞等多種口味。美味棒由Riska製造Yaokin發售，自1979年至今已有近半世紀的歷史。而且直至2022年為止美味棒保持僅賣10日圓（折合2.3新台幣）一條，因此成為日本最廣為人知、最便宜的國民零食。
對於岸田為何要把美味棒帶到烏克蘭，網友大都感到不解，有網友引用了共同社指日本向烏克蘭提供「無殺傷力裝備」，美味棒是否其中之一；甚至有人跑去問ChatGPT的AI，得出：日本是要向烏克蘭宣傳這非常便宜的美食，又或是澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）可能喜歡烤雞的結論。
以下是網友反應：
- 這是用最高警備力量運送的美味棒！
- 所以這是送禮，還是讓隨行人員吃的東西？
- 好，我下次也去買烤雞味的來吃吃看
- 別看少這美味棒，其實裝着美味棒的紙皮箱比一般紙皮箱更耐用耐摔，相當不錯
- 其實這只是用美味棒偽裝用的箱子，箱子內裝着的應該是別的東西吧？
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文章授權轉載自《香港01》
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