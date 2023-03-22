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美國批習 外交掩護俄國

聯合報／ 記者張文馨廖士鋒／連線報導

美國國務卿布林肯廿日說，中國大陸國家主席習近平訪問莫斯科，無視國際刑事法院追究俄羅斯總統普亭戰爭罪責，這是外交掩護俄國。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，敦促習近平透過這次訪問，告訴普亭要尊重烏克蘭的主權，結束對烏克蘭的戰爭；全世界和中國大陸的鄰國，都必定密切關注此事。柯比說，習近平應該要和烏克蘭總統澤倫斯基對話，聽取烏克蘭的意見。

對於美國指責北京對俄提供「外交掩護」，大陸外交部發言人汪文斌回批，中方既不是烏克蘭危機的製造者，又不是危機的當事方，也沒有向衝突的任何一方提供武器，美方沒有資格對中方指手畫腳。

對於美國力促拜習再次通話，柯比表示，還未定案，重點在美中仍保持溝通管道暢通，尋求讓兩國元首交流的適當機會。美中正積極討論布林肯、財政部長葉倫和商務部長雷蒙多的訪陸計畫。

布林肯說，習近平在國際刑事法院對普亭發出逮捕令後訪問莫斯科，代表著大陸不認為有責任促使克里姆林宮為在烏克蘭的暴行負責，更別說是譴責俄國，這會給俄羅斯提供外交掩護，使其持續犯下種種罪行。

布林肯指出，預計習近平會與普亭談到中方建議的和平協議，美國重申聯合國憲章保障所有國家的主權、獨立和領土完整，任何不優先考慮此一原則的討論，都是拖延戰術，或意圖尋求不公平的結果，這不是建設的外交。

布林肯表示，停火就是俄軍撤出烏克蘭領土，任何不要求俄國撤軍的停火呼籲，都將是有效認可俄國的占領。

柯比說，美國關切若大陸支持原地停火展開和談，不堅持俄軍撤出，只會使莫斯科獲益。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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