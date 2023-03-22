習近平訪俄的三層作用

中共國家主席習近平是在廿日下午一點抵達莫斯科，從四時三十分與普亭展開私下會談，外國觀察家們注意到，普亭選擇的地點是在小客廳的火爐前面，兩人隔不到一公尺，不像是與其他西方領導人見面，隔著長長的桌子。

兩人會談加上吃飯，總共長達四個半小時，以領袖高峰會的規格，算是相當久的，結束後，普亭親自送出門外目送習上車，然後揮手告別，二十一日將是集體會談，由雙方的部屬一起參加，確認最後的細節。

普亭告訴習近平，俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，「您曉得的，我們向來準備好協商，我們將討論所有問題，包括您的建議」，目前不知道這是否為中國外交部二月二十四日所發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，還是中方另有和平路線圖的細節。

外界往往是從調停的成功與否，來評估習近平這次的訪問，可是俄烏戰爭不像伊朗與沙烏地邦交這麼容易調停，在中東，北京的地位超然，伊朗與沙國都有意願要復交，可是俄烏仍在你死我活的戰爭狀態，雙方都不肯讓，而且北京還不被認定為中立的調停者。

西方現在認定習近平必然是無功而返，美國國務卿布林肯還要外界勿輕信中國的和平方案，稱捍衛烏克蘭主權與領土完整應該是所有和平方案的基本元素，未優先考量此原則的方案最多只是「拖延戰術」，不然就是試圖造成不公結果。

俄烏之戰謀和關鍵角色

但這次習近平的訪問不單單只是調停，其實有三層作用。首先就是中國要替俄烏之戰謀和，有人猜測，習近平會在莫斯科呼籲俄烏立即停火，但如果只停火，沒有要求俄羅斯退回所占據的領土，烏克蘭不可能同意，但如果要俄羅斯同意退回戰前位置，普亭不可能同意停火，這就是問題癥結。

不過停火只是調停目標之一，歐洲國家還關切俄羅斯承諾不使用戰術核武，如果能夠做出承諾，也算是中國調停之功。

其實中國對俄羅斯有很多手段，問題是會不會拿出來，逼俄羅斯在中國和平方案上就範。戰前中國是烏克蘭最大貿易夥伴，烏克蘭戰後也要仰賴中國援助，中國作為調人，願意自己做出怎樣的努力與犧牲，是有沒有協議的關鍵。

罕見關心普亭明年連任

這牽涉到第二個作用，強化中俄關係，西方專家們普遍認為，普亭現在沒有別的選擇，只有愈來愈依賴中國，但中國也不願意惹惱俄羅斯，破壞長久以來的邦誼。

習近平會談中很特別的提到明年俄羅斯總統選舉，「我知道俄羅斯明年舉行總統大選。在您的堅定領導下，俄羅斯的發展有了顯著增進。我相信俄國人民會繼續強力支持您。」，這是罕見的，一般國是訪問會避免提及別國內政，這意味中國已把中俄關係繫於普亭繼續執政之上了。

彰顯中國是有別於美的強權

最後則是，習近平的莫斯科和平之旅，是在彰顯中國的全球地位，尤其顯示給「全球南方國家」，即過去所稱的第三世界國家：中國是有別於美國的全球強權，而且中國願意介入調解全球爭端，就像之前調停伊沙復交一樣。

俄羅斯入侵烏克蘭，是悍然違反國際法侵犯另一個國家主權的行為，但對全球南方國家而言，這與廿年前三月廿日美英入侵伊拉克，並沒有兩樣；當時國際戰犯法庭並沒有起訴小布希總統，但現在卻對普亭發布逮捕令，而且就在習近平訪俄前三天宣布，這個反差適足以顯示美國所主導國際秩序的荒謬與偽善。