習勸和促談 邀普亭今年回訪

中國大陸國家主席習近平廿一日與俄羅斯總統普亭在莫斯科舉行正式會談，兩人討論一系列問題，包括深化雙邊關係、經濟領域合作、國際局勢和烏克蘭危機。在正式會晤儀式結束後，是小範圍和擴大範圍會談。

雙方隨後簽署聯合文件，聯合記者會並未觸及俄烏議題，習近平與普亭強調深化雙邊經濟合作關係與文化交流。

習近平應普亭邀請於廿日至廿二日進行國事訪問，這是他第三次當選為中國大陸國家主席後的首次出訪。廿日，兩國領導人在克里姆林宮舉行非正式會談，會談持續四個半小時。習近平並邀請普亭在「今年方便的時候」訪問中國大陸，出席「一帶一路」高峰論壇。

雙方如何看待俄烏局勢受國際關注，新華社報導，習近平向普亭表示，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。「歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決」，頗有促普亭停戰的意味。

習近平提到不久前，中方發表了政治解決烏克蘭危機的立場文件，「我們認為，愈是困難重重，愈要為和平留下空間；愈是矛盾尖銳，愈不能放棄對話努力」。重申中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，普亭與習近平首日在非正式會談進行了十分詳盡的意見交換與嚴肅的對話，主題包括中國提出的俄烏和平十二點方案。對於中國解決衝突的提案，普亭表達敬意。

普亭說：「俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用」。

習近平昨上午抵達俄羅斯聯邦政府大樓，俄總理米舒斯京在門口迎接，兩人舉行會晤。習近平歡迎米舒斯京方便時赴陸訪問，以便他可以盡快跟大陸新任總理李強建立密切聯繫。他還說，李強將優先看待中俄夥伴關係的發展。

針對俄烏局勢，大陸外交部發言人汪文斌昨稱，中方立場歸結為一句話，就是勸和促談。中方將繼續秉持客觀公正立場，同國際社會一道，為烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。

由於日本首相岸田文雄廿一日閃電造訪烏克蘭基輔，俄羅斯國防部發布聲明說，兩架俄羅斯戰略轟炸機在日本海上空飛行七個多小時。