為拉攏盟友 俄國人學中文者日增

中文在俄羅斯成熱門語言！由於俄羅斯入侵烏克蘭遭到西方制裁，迫使俄國政府在發展外交與經貿關係上轉往拉攏中國，也間接讓當地學習中文的人口大量增加，甚至超越英語需求。

中文職缺增加4倍

據《美國之音》報導，受到西方多次的制裁之下，俄國的經濟與科技發展開始轉移倚賴中國，當地線上人力公司HeadHunter主管納坦莉表示，去年需要中文的人力職缺接近1.1萬個，年增率為44%。

另外，同期俄國國內在銷售、運輸與物流需要懂中文的人力需求增加2倍，顯示俄國確實開始倚賴中國製造的設備與零件。除此之外，能源領域需要的中文人才需求更是增加3倍。

1名在線上教授中文的俄國人博羅賓表示，「俄國人正在學中文，因為中國已經成為我們幾十年來的主要夥伴，而且這只是開始而已。」

學中文超越學英語者

去年8月，俄國線上分類廣告平台Avito分析，俄國中文課程的需求1年內增加1.3倍。目前自己教授中文與英文的艾琳娜則指出，今年她只有3名學英語學生，相較學習中文人數則為12人。

根據俄國教育機構Rosobrnadzor指出，雖然在俄國學習英語人數仍佔多數，但高中生期末選擇學習中文的人數，1年內已倍增至1.7萬人，從中顯示俄國逐漸被西方孤立後，造成許多語言學校必須修改課程或是延攬更多中文師資。

中俄雙方交流熱絡

據《中國日報》報導，中國教育部統計指出，2020年，共有4萬名俄國學生在俄羅斯368所學校學習中文，9萬名中國學生在中國境內868所學校學習俄文，人數逐年增加。

目前在中國人民大學主修國際商業的俄羅斯研究生克里斯蒂娜表示，自己選擇在新西伯利亞1所大學學習中文，是因為中國是俄羅斯主要朋友和夥伴。另1位在中國北京交通大學主修金融的艾琳娜指出，「從唸書與工作角度來看，中國具備許多優勢，而且俄國對於懂中文員工需求正在逐漸增加。」

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