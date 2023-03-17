北約兩國將向烏克蘭交付米格-29 如何影響俄烏戰爭走向？

作為烏克蘭堅定的支持者，華沙在說服盟友為基輔提供重型武器方面發揮了主導作用。波蘭方面表示，交付噴氣機是北約聯盟框架內的行動。此前，波蘭已經向烏克蘭輸送了多輛德國製造的豹2坦克。

「在接下來的數天，我們將向烏克蘭交付4架可全面投入使用的飛機」，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在周四（3月16日）的一場新聞會上說。「其餘的正在準備和維護中。」

據德國二台（ZDF）報道，杜達暗示希望總共向烏克蘭交付11至19架飛機。

不過據路透社報導，上周當被問及華沙可能向烏克蘭提供多少架米格-29戰鬥機時，波蘭總統辦公室主任斯羅特（Pawel Szrot）曾說，「肯定沒有」14架那麼多。

丹麥首相弗雷澤裡克森（Mette Frederiksen）周四稱，關於向烏克蘭交付戰鬥機的辯論正在進行。她說，「這是我們在（北約）聯盟中討論的事項。這是烏克蘭的一大願望。」

斯洛伐克也向基輔提供米格-29

自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭、斯洛伐克等東歐的北約盟國一直是基輔的有力支持者。繼波蘭之後，斯洛伐克也於周五（3月17日）宣布，將向烏克蘭交付13架米格-29戰機。

ZDF的報導指出，這兩種情況（波蘭以及斯洛伐克）涉及的將只是飛機本身，這些戰機將由烏克蘭飛行員駕駛。

米格-29是蘇聯在80年代生產的一種多用途戰機。搭配不同武器裝備，該機既適用於空戰，也適用於轟炸機作戰。

ZDF的報導也指出，這些戰機已進入最後幾年的運行期，但仍可以投入使用。俄羅斯和烏克蘭都在使用這種類型的戰機，因此對飛行員培訓的要求比其他飛機低得多。波蘭對其米格-29戰機進行了多次現代化改造，為戰機配備了西方技術。波蘭是否也將轉讓這些技術，目前還沒有公布。

美國：提供F-16現在不在考慮之列

這已經不是波蘭第一次推動向烏克蘭交付米格-29戰機。2022年3月，波蘭已討論過轉讓這種噴氣機作為三方武器交換的一部分。然而，波蘭這種戰機的一部分來自德國，因此，想轉讓這部分戰機必須得到德國政府授予的轉售許可。而且，美國當時也不支持向烏克蘭交付戰機。

不過，美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）近日就該問題表態，「這些是每個國家要做出的主權決定，我們尊重其主權決定」，似乎為北約國家交付戰機開了綠燈。

同時，關於美國F-16戰機的問題，柯比仍然很謹慎，表示「這一點現在不在考慮之列，另一個國家宣布提供戰鬥機並不影響或改變我們自己對F-16戰鬥機的主權決策」。

烏克蘭方面顯然更青睞美國的F-16戰鬥機，曾多次希望希望盟友向其輸送該款戰機。

波蘭要交付的戰機來自德國嗎？

如前文所說，波蘭的部分米格-29戰機來自德國。據ZDF報道，波蘭在2003年和2004年從德國空軍那裡獲得了22架米格-29，其中一些後來進入了現役庫存。波蘭還有其他類型的米格-29戰機。目前還不清楚其中哪些將被移交給烏克蘭。本周四，波蘭總統杜達明確談到了大約十幾架來自前民主德國庫存的米格戰機，這些戰機仍在波蘭空軍服役。

德國防長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）在3月16日表示，他不知道波蘭將來自前民主德國的米格-29戰機交付給烏克蘭的事情。如果是這種情況，波蘭必須要得到德國許可。

俄羅斯如何反應？

像其他武器交付一樣，莫斯科威脅，如果西方交付戰鬥機給烏克蘭，這將是進一步升級。

德國軍事專家韋戈爾德（Thomas Wiegold）在2023年1月底接受德國之聲採訪時曾表示，戰鬥機的交付將引發更多問題。例如，為了獲得空中的主動權，就需要攻擊俄羅斯的防空陣地，「而這本身就是一種戰爭升級」，他說。另外，戰鬥機的維護也要復雜得多，可能需要定期飛往附近的北約基地來進行維護。

德國波茨坦大學的軍事歷史專家內策爾（Sönke Neitzel）則在近日接受ZDF採訪時說，「俄羅斯可能威脅『這讓波蘭成為戰爭一方』，而俄羅斯一直就是這樣的反應」，但是普亭不太可能因為西方交付50輛坦克而讓戰爭升級，現在也不太可能因為四架米格-29戰鬥機而升級。

（路透社，ZDF等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】