中烏外長熱線 談「領土完整」重要性

（德國之聲中文網）路透社報導，中國國家主席習近平下週即將出訪莫斯科，媒體日前才報導他或在訪俄期間與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤，中國外交部長秦剛週四（3月16日）就與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）通了電話。

庫列巴在推特上發文表示，他在此次通話中，與秦剛討論了「領土完整原則的重要性」，並強調烏國總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）所提出的和平方案，對「結束（俄國的）侵略與恢復烏克蘭的正義和平」至關重要。

根據中國外交部發表的聲明，庫列巴在熱線中向秦剛更新了烏克蘭危機近況及該國與俄國和談的前景，秦剛則對其呼籲俄烏雙方盡快重啟和平談判，「無論有多大的困難和挑戰，都不要關死政治解決的大門」。

聲明表示，庫列巴認為中國不僅是烏克蘭在經貿上重要的合作夥伴，「更是國際事務中不可或缺的關鍵大國」，烏方感謝中方提供的人道援助，並希望能在「繼續恪守一個中國原則，尊重中國領土完整」的前提下，與中方就習近平早提出的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12點立場，保持溝通。

美籲中國勿流於「片面觀點」

《華爾街日報》13日報導習近平將在訪俄後，與澤連斯基進行會談。美國白宮16日表示，若會談成真，將是「好事」一件，但也警告北京不要對俄烏衝突採取「片面」觀點。

對此，美國國家安全委員會發言人約翰柯比（John Kirby）表示，雖然「習澤通話」的消息尚未獲得證實，但美方一直以來都很支持中、烏雙方的接觸：「我們認為，如果他們兩人會談，那將是一件非常好的事情。」

然而柯比也告誡，中國不應妄自推動烏克蘭停火，稱此舉將助長俄方的侵略。

柯比說，中國若對烏方強調停火的必要性，雖「聽起來非常合理」，實則將給予俄軍「鞏固其在烏克蘭的陣地，重建他們的部隊……並重新訓練」的機會、讓俄方得以擇期重啟攻勢，此番言論亦將「認可俄羅斯的征服」並「構成對聯合國憲章的又一次持續違反」。

他強調，達成和平的決定將「不能是片面的，它必須確實納入烏克蘭的觀點和決定」，並以此為執行。

對此，中國外交部發言人汪文斌曾於14日表示，關於「習澤通話」的傳聞，他目前並無可供發布的消息，但中國基於「維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨」，和俄方、烏方都保持著溝通。

此外，他也重申中國在俄烏戰爭屆滿一週年之際發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，核心就是勸和促談，表示中方將以此為基礎，「致力於為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用」。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】