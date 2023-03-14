俄羅斯又在烏克蘭動用高超音速導彈？

上周四（3月9日），俄羅斯對烏克蘭全境多個目標展開攻勢，烏克蘭遭受了開戰以來最強力的轟炸。基輔方面稱，俄羅斯在這一系列襲擊中使用了高超音速導彈，至少有9名平民在針對首都基輔和東部重鎮哈爾科夫以及西部城市利沃夫等其它地區的導彈襲擊中遇難。

莫斯科此前也曾經動用國高超音速導彈──在2022年對烏克蘭發動侵略戰爭初期。高超音速導彈被視為一種特殊的武器。之所以特殊，在於以下幾個方面。

高超音速導彈是所向無敵的武器嗎？

「天下無敵」──俄總統普亭在 2018 年炫耀該國武庫時這樣誇贊高超音速導彈。

這樣的說法或許有所誇張，有宣傳色彩。不過，其中多少有些真實成分。高超音速導彈與常規彈道導彈的不同之處在於，它們更難被導彈防禦系統攔截，這主要來源於它的飛行速度和高度。

高超音速導彈速度究竟有多快？

高超音速導彈的飛行速度是音速的5至10倍，即 5 到 10 馬赫。音速並不固定，因為，它取決於變量，即物體或聲波移動的介質及其溫度。

作為比較，「協和」商用飛機的最大巡航速度為每小時 2180 公里（1354 英里），大約是音速的兩倍，即 2.04 馬赫。高超音速意為高於此速度至少三個等級。

俄羅斯在烏克蘭使用的高超音速導彈是「匕首」型，長8米。

一些專家稱，該型導彈時速為 6000 公里，約 5 馬赫；另有一些專家則相信，其速度可達 9 馬赫甚至 10 馬赫。

無論是何種速度，它都極快。美國軍事網站 Military.com 的武器專家解釋說，高超音速武器速度極高，以至於「武器前方的氣壓在移動時形成等離子雲，吸收無線電波」。加上其低空飛行能力，使得「匕首」和其它高超音速武器難以被對方雷達系統捕捉到。

低海拔飛行

高超音速導彈的飛行高度遠低於常規彈道導彈。它們依循所謂的低大氣彈道軌跡。這意味著，及至基於雷達的導彈防系統探知到它們而開始計時，它們已抵近打擊目標，通常已無法及時攔截。

而最關鍵的是，高超音速導彈可在飛行中一再改變軌跡，從而更易於躲避對方雷達。

俄軍在烏克蘭使用的高超音速導彈從空中發射，很可能發射自一架 MiG-31戰機。

具載核能力的高超音速武器也可從艦只和潛艇上發射。

「匕首」可打擊2000公里以外的目標。其他高超音速導彈的射程約1000公里。

如果高超音速導彈部署在加里寧格勒，則可覆蓋多個歐洲國家首都。加里寧格勒是俄羅斯飛地，與波蘭、立陶宛和波羅的海接壤，距德國首都柏林不到600公里。

但有些分析人士認為，儘管高超音速導彈相對於常規彈道導彈來說具有一系列優勢，但是俄羅斯不會輕率地使用它們。2022年5月，美國空軍將領格倫∙範赫克（Glen D. VanHerck）對參議院軍事委員會表示，俄羅斯在烏克蘭使用的「一些高超音速導彈在準確性上面臨挑戰」。

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