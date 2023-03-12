對部隊現狀不滿 俄預備役官兵喊話普亭應關心軍人「親赴前線」

俄軍預備役官兵發布的一份影片中，對部隊現狀表示強烈不滿，並呼籲普亭總統提供幫助。一名蒙面發言人在這份發布於社交平台電報中的影片上表示：普亭作為俄軍最高指揮官應敦促各級軍官忠於職守，普亭不應單憑看文件獲取信息，而應來前線了解實情。同烏克蘭總統澤倫斯基不同的是，迄今為止，俄羅斯總統普亭從未親赴前線視察戰情。

這名蒙面發言人表示，前線部隊裝備嚴重不足，指揮官對士兵疾苦不聞不問。軍官們對普亭總統的命令置之不理，經常將毫無訓練的士兵派往前線。「我們的團長拒絕和我們對話，他只會威脅我們說，如不聽指揮上前線，就將受到軍法處置」。這名發言人說，由於訓練不足、溝通不暢，很多預備役官兵正在付出毫無意義的傷亡代價。

這名發言人說：「我們並不拒絕去執行捍衛國土的任務，但我們拒絕毫無意義的冒險行為，比如用沖鋒槍去對付坦克和大炮」。影片畫面上可以看到十幾名蒙面士兵。此前，也曾有俄軍士兵以及軍人家屬公開發聲，對俄軍現狀提出批評。

澤倫斯基：俄羅斯已成為「恐怖主義代名詞」

烏克蘭總統澤倫斯基嚴厲譴責俄軍新近對烏克蘭城鎮發動的恐怖主義暴行。澤倫斯基說：「這個邪惡國家不分晝夜地使用導彈、火炮和無人機對我們發動攻擊，他們的目的只有一個，那就是消滅生命，摧毀一切同人有關的痕跡」。

澤倫斯基表示，俄羅斯已經成了恐怖主義的代名詞，也必將為其恐怖行徑受到懲處，並成為失敗的象征。「克裡姆林宮無法逃脫懲處」。

基輔恢復供電供暖

烏克蘭首都基輔遭到超音速導彈襲擊後，一度受損的電力和暖氣供給已經得到恢復。基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示：「市內各區的供電供水系統已恢復運行，基輔的基礎設施已經恢復正常運作，供暖也已全面恢復」。

周四，俄軍對烏克蘭的能源供給系統發起新一輪大規模導彈攻勢，並首次發射了大批高超音速匕首導彈。烏境內多處供電供水設施嚴重受損。首都基輔連日搶修之後，供水供電也得以恢復。烏克蘭方面表示，俄軍共向烏克蘭境內發射了80枚導彈和八枚自殺式無人機，但烏軍防空系統只成功攔截了其中半數導彈。

烏克蘭外長：不會棄守巴赫穆特

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，盡管損失慘重，但烏克蘭方面仍會堅守巴赫穆特。庫列巴接受德國《星期天圖片報》採訪時表示：「堅守巴赫穆特的時間越長，其他城市也遭俄軍攻陷的風險就越低」。他表示，這是烏克蘭政府和軍方的一致立場。庫列巴拒絕對巴赫穆特還能堅持多久做出猜測。他說：「當歹徒闖入你的家裡要胡作非為時，別人也不會問你能抵抗多久」。

庫列巴還呼籲德國提供更多的彈藥。他表示，彈藥不足是烏克蘭軍隊目前面臨的頭號難題。他表示，德國軍工企業已向他承諾，隨時都可以提供更多的彈藥，只需要德國政府開放綠燈。

庫列巴還在採訪中表示，他認為短期內西方國家將不會向烏克蘭提供戰鬥機，但他仍希望德國能夠效仿其他國家，現在就開始為烏克蘭軍隊培訓飛行員。「為我們培訓飛行員是一個非常明確的政治信號」。

（德新社，法新社，路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】