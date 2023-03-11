感謝軍援 澤倫斯基：挪威為其他國家做出了榜樣

歐盟和美國計劃進一步採取措施，防止規避制裁通過第三國支持俄羅斯的行為。歐委會主席馮德萊恩和美國總統拜登在白宮舉行見面後發布了聯合聲明，其中表示，兩國將採取更多措施，針對幫助俄羅斯逃避制裁的第三國行為者。馮德萊恩在新聞發布會上強調，重點是防止俄羅斯規避制裁。

德新社指出，聯合聲明中並沒有提到具體措施，也沒有提到中國。如果證實北京向俄羅斯提供武器支持，歐盟和美國或對中國進行制裁。

兩國還表示在支持烏克蘭方面的團結一致。拜登說，美國和歐盟站在「勇敢的烏克蘭人民」一邊，願向基輔提供軍事援助，並對俄羅斯實施「歷史性的制裁」。兩人發表的聯合聲明指出，雙方正在步調一致地努力限制俄羅斯的收入，同時確保新興國家和發展中國家的能源供應。但沒有提到具體的措施。

烏總統感謝挪威軍援

烏克蘭總統澤倫斯基稱贊挪威在軍事援助方面是一個特殊的歐洲盟友。這個北約成員國宣布將在今後5年內向烏克蘭提供總額70億美元的援助。澤倫斯基與挪威國防部長格拉姆（Bjorn Arild Gram）在基輔見面後，在一段視訊談話中表示，挪威為其他國家做出了榜樣。挪威還表示願意向烏克蘭提供8輛豹2坦克。

澤倫斯基也提到了數月以來陷入激戰的巴赫穆特市(Bakhmut)。他感謝士兵的堅守並表示將會增援巴赫穆特守軍。該地區具有重要的戰略意義，烏克蘭認為，這座城市是防止俄軍深入內陸的一個關隘。

俄羅斯入侵烏克蘭之後一度出現葵花籽油短缺，目前問題已經得到解決。德國的油籽加工協會（Ovid）表示，儘管衝突仍在繼續，但食用油的供應已經正常化。該協會發言人表示「烏克蘭出口的葵花籽、葵花油和油菜籽幾乎已經恢復到戰前水平，也正在運抵德國」。俄烏戰爭之前，烏克蘭曾是世界上最大的葵花籽油出口國。

（德新社，路透社，美聯社，法新社）

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