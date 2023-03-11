堅守「巴赫姆特」戰到底！烏總統顧問：為牽制俄軍菁英戰力

烏俄兩軍持續在烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）激戰，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，巴赫姆特聚集一批訓練有素的俄國軍人，在即將到來的春季進攻前將他們牽制在此處相當重要。

路透報導，波多利雅科接受義大利媒體《La Stampa》專訪時解釋，「俄羅斯已經改變了戰略。他們讓訓練有素的軍人、專業陸軍殘部和私人企業聚集在巴赫姆特。」

波多利雅科表示，「因此我們有兩個目標：一是盡可能削減他們的可用之兵，把他們限制在幾個關鍵的艱困戰場，擾亂他們的進攻，同時為了應對春季進攻集中我們在各處的資源。因此，如今的巴赫姆特相當舉足輕重，重要性甚至超出原先的一些關鍵任務。」

報導指，波多利雅科的言論是基輔當局本周決定繼續保衛巴赫姆特的最新訊號，莫斯科正試圖在此地奪下過去半年多以來的首場重大勝利。