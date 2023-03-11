俄軍徹夜發射81枚飛彈轟烏 6枚極音速

俄羅斯九日凌晨對烏克蘭發動近數周最大規模空襲，發射八十一枚飛彈和八架伊朗製自殺無人機轟炸烏國，其中有六枚最新型極音速飛彈。空襲破壞首都基輔等十個地區多處關鍵基礎設施和民宅，造成至少六人死亡、三座發電廠受損。俄方稱這是為報復上周烏方越界入侵俄國境內村莊對平民恐攻。

俄軍徹夜發射81枚飛彈空襲烏克蘭 製表／羅方妤

烏國空軍方面指出，這波空襲包含了六枚俄國「匕首」極音速飛彈。極音速飛彈速度可達五馬赫以上，飛行時還能改變方向，幾乎無法攔截。

烏國空軍發言人伊納特說：「這是大規模空襲，飛彈與自殺無人機從空中與海面多個方向來襲」。

伊納特表示，俄軍動用了比平時還要更多的彈道與極音速飛彈，其中速度較慢、相對容易攔截的巡弋飛彈變少。他說，烏克蘭軍情局估計，俄軍在九日空襲前所擁有的匕首極音速飛彈不超過五十枚。這種先進飛彈供應有限，目前尚不清楚俄軍為何一次發射超過十分之一的數量。