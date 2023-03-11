聽新聞
test
0:00 / 0:00
俄軍徹夜發射81枚飛彈轟烏 6枚極音速
俄羅斯九日凌晨對烏克蘭發動近數周最大規模空襲，發射八十一枚飛彈和八架伊朗製自殺無人機轟炸烏國，其中有六枚最新型極音速飛彈。空襲破壞首都基輔等十個地區多處關鍵基礎設施和民宅，造成至少六人死亡、三座發電廠受損。俄方稱這是為報復上周烏方越界入侵俄國境內村莊對平民恐攻。
烏國空軍方面指出，這波空襲包含了六枚俄國「匕首」極音速飛彈。極音速飛彈速度可達五馬赫以上，飛行時還能改變方向，幾乎無法攔截。
烏國空軍發言人伊納特說：「這是大規模空襲，飛彈與自殺無人機從空中與海面多個方向來襲」。
伊納特表示，俄軍動用了比平時還要更多的彈道與極音速飛彈，其中速度較慢、相對容易攔截的巡弋飛彈變少。他說，烏克蘭軍情局估計，俄軍在九日空襲前所擁有的匕首極音速飛彈不超過五十枚。這種先進飛彈供應有限，目前尚不清楚俄軍為何一次發射超過十分之一的數量。
伊納特說，「出於某種原因，他們這次需要一個結果」，使用「匕首」極音速飛彈也可能顯示俄國正「擴大戰略儲備」替代品。紐時指出，這款飛彈生產比其他像新研發的「鋯石」極音速飛彈等相對容易。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言