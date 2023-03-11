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俄軍徹夜發射81枚飛彈轟烏 6枚極音速

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
三枚俄軍火箭九日黎明在烏克蘭東北部哈爾科夫被拍到從俄國西南部貝爾哥羅德州發射。（美聯社）
三枚俄軍火箭九日黎明在烏克蘭東北部哈爾科夫被拍到從俄國西南部貝爾哥羅德州發射。（美聯社）

俄羅斯九日凌晨對烏克蘭發動近數周最大規模空襲，發射八十一枚飛彈和八架伊朗製自殺無人機轟炸烏國，其中有六枚最新型極音速飛彈。空襲破壞首都基輔等十個地區多處關鍵基礎設施和民宅，造成至少六人死亡、三座發電廠受損。俄方稱這是為報復上周烏方越界入侵俄國境內村莊對平民恐攻。

俄軍徹夜發射81枚飛彈空襲烏克蘭 製表／羅方妤
俄軍徹夜發射81枚飛彈空襲烏克蘭 製表／羅方妤

烏國空軍方面指出，這波空襲包含了六枚俄國「匕首」極音速飛彈。極音速飛彈速度可達五馬赫以上，飛行時還能改變方向，幾乎無法攔截。

烏國空軍發言人伊納特說：「這是大規模空襲，飛彈與自殺無人機從空中與海面多個方向來襲」。

伊納特表示，俄軍動用了比平時還要更多的彈道與極音速飛彈，其中速度較慢、相對容易攔截的巡弋飛彈變少。他說，烏克蘭軍情局估計，俄軍在九日空襲前所擁有的匕首極音速飛彈不超過五十枚。這種先進飛彈供應有限，目前尚不清楚俄軍為何一次發射超過十分之一的數量。

伊納特說，「出於某種原因，他們這次需要一個結果」，使用「匕首」極音速飛彈也可能顯示俄國正「擴大戰略儲備」替代品。紐時指出，這款飛彈生產比其他像新研發的「鋯石」極音速飛彈等相對容易。

俄國「匕首」極音速飛彈 資料來源／法新社
俄國「匕首」極音速飛彈 資料來源／法新社

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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