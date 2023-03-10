瑞士拒絕他國將瑞士產彈藥轉運烏克蘭

（德國之聲中文網）繼聯邦院之後，瑞士國民院也在本周三（3月9日）否定了一項放寬戰爭物資法的議案。反對者認為，瑞士的中立性不應受到影響。《戰爭物資法》禁止他國將其從瑞士購買的武器轉出口到參與國際沖突的國家。

先前，德國等國申請將瑞士生產的彈藥轉運到烏克蘭，但瑞士國民院對此表示拒絕，理由是聯合國全體大會已譴責俄羅斯對烏克蘭的攻擊是一場侵略戰爭，因此無法批准他國向烏克蘭轉運瑞士制造的武器。

瑞士聯邦主席阿蘭·貝爾塞（Alain Berset）本周二在紐約向記者表示，"鑑於我們瑞士的法律框架，出口武器是不可能的，"他說，"對於政府和聯邦委員會來說，我們必須並且希望維持這一法律框架。"

回購豹2希望渺茫

2月底，德國政府還向瑞士詢問是否能夠通過德國軍火商萊茵金屬公司回購瑞士封存的豹式坦克，以填補德國及德國的北約伙伴、歐盟伙伴向烏克蘭交付坦克後產生的缺口。由於瑞士遵循中立原則，禁止向戰爭中的國家提供武器，柏林方面向其保證，不會將這些坦克送往烏克蘭。但是，德國的這一請求也遇到很大障礙。

瑞士軍隊擁有134輛正在服役的豹2坦克，以及96輛保存在倉庫裡、但並沒有正式退役的豹2坦克。後者定期接受測試，但沒有進行現代化改造。按照瑞士法律，不再投入使用的武器和軍事服務必須經瑞士議會正式批准 "退役"後，才能出售給他國。

瑞士議會目前正在舉行春季會議，是否允許向烏克蘭提供武器是討論的熱點議題。瑞士國防部稱："從軍隊的角度來看，原則上可以在滿足六個機械化營的全部裝備要求的基礎商，放棄有限數量的作戰坦克，但先決條件是議會讓它們退役。"

但是，瑞士議會上院--聯邦院，對交易瑞士現有的豹式坦克感到懷疑。2月初，瑞士安全政策委員會以8票對2票否決了一項議會倡議。該倡建議讓最多30輛不再投入使用的豹2坦克從軍隊退役並重新賣給德國。但反對者表示，這些坦克作為戰略儲備和備件儲存是必要的。

社會黨籍的瑞士安全政策委員會主席維爾納·薩爾茲曼（Werner Salzmann）說，瑞士議會批准的可能性很小。他說，"一方面，我們必須保持我們的軍隊有防御能力。第二點是：這將是一個環形交易，我們不能這樣做，因為瑞士保持中立"。環形交易的意思是，來自瑞士的坦克取代有關國家提供給戰爭中的一方的坦克。

薩爾茨曼指出，今年是瑞士的選舉年。"對瑞士社會黨選民來說，中立是一個非常重要的問題。任何放松禁令之舉都會被視為單方面幫助烏克蘭。根據中立法，這是不可能的。"

他強調，俄羅斯對烏克蘭的戰爭違反國際法，這也是聯合國全體大會的決議。但由於涉及到平等對待參與沖突的所有各方的問題，因此不能用聯合國決議來推翻中立原則。

（德新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】