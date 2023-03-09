新加坡部長：俄侵烏不可開脫 西方大國並非「毫不相關的旁觀者」

（德國之聲中文網）在新加坡東南亞問題研究所（ISEAS - Yusof Ishak Institute）組織的有關烏克蘭戰爭如何影響東南亞的研討會上，新加坡內政部長兼律政部長尚穆根（K. Shanmugam）本周三發表了主題演講。尚穆根2011年至2015年期間任新加坡外長，其間，俄羅斯於2014年吞並了國際承認為烏克蘭領土的克裡米亞。

演講中，尚穆根首先強調，"俄羅斯對烏克蘭的入侵顯然嚴重違反了國際法和《聯合國憲章》所規定的原則"，"也是一場重大的人道主義危機"，新加坡共同提出並投票贊成聯合國譴責俄羅斯侵略烏克蘭的若干決議，是唯一制裁俄羅斯的東南亞國家，也是少數幾個這樣做的亞洲國家中的一個。他說，"如果一個國家可以單方面入侵另一個國家，無論是以共同的歷史、所謂的歷史錯誤或任何其他借口，都會產生現實世界的後果。這些理由一旦被接受，就沒法說別的國家不會用同樣理由對待新加坡。"

接下來，尚穆根提出了"除了俄羅斯之外，其他人有什麼責任"的問題。

他說，西方，首先是西方媒體、西方集團和西方領導人的觀點是，普京總統有帝國主義野心。俄羅斯入侵烏克蘭是因為他的自大狂以及對蘇聯充滿了懷念之情。此外，西方的觀點還斷言，在戰爭之前，烏克蘭加入北約不在北約的議程上。俄羅斯是想以北約擴張的莫須有借口為掩護拿下烏克蘭，讓俄羅斯重現昔日的輝煌。

尚穆根說，他認為這些觀點中有相當一部分是准確的，但它並沒有表達出整個情況，而是簡單地免除了西方對事件發展的任何責任。

北約東擴與明斯克協議

尚穆根說，雖然解密的記錄顯示，當時的美國國務卿詹姆斯·貝克曾提出 "北約不會向東擴張一英寸"的建議，以緩解俄羅斯對其自身安全的擔憂，但隨後的美國政府似乎有不同的看法。在蘇聯解體後的幾十年裡，出現了兩輪北約東擴，分別在1999年和2004年。

"這並不是說北約不應該擴張。但需要處理俄羅斯關切的問題。它不能被簡單地駁回。否則，這會看起來像是在采用雙重標准"，尚穆根說。

尚穆根還談到，法國前總統奧朗德和德國前總理默克爾對2014年和2015年達成的明斯克協議的意圖曾評論說，其目的是在俄羅斯吞並克裡米亞後恢復和平。但在明斯克協議簽署後的幾年裡，"雙方似乎都沒有遵守協議"。而德法兩位前領導人去年在戰爭爆發後的評論顯示，該協議實際上是為了給烏克蘭時間讓它變得更強大。

尚穆根說，"在我看來，西方和北約並不是對當前的局勢不起任何作用、沒有關系的旁觀者"。

尚穆根最後提到，國際法中有兩個原則--不可分割的安全，即一個國家不應該以犧牲另一個國家的安全為代價來加強自己的安全，以及自決權，即一個國家應該有權選擇自己的軍事和政治聯盟。他認為，這兩個原則可能相互矛盾。一個國家自我決定的安全的來源可能是另一個國家不安全的來源。第二，在有矛盾的情況下，每個大國都會在這些原則中選擇一個最適合自己利益的原則。第三點是小國往往在大國之間的地緣政治沖突中付出不成比例的代價。他說，"無論如何，烏克蘭是不幸的受害者，其人民正在付出可怕的代價"，"對於像新加坡這樣的小國來說，在我們的地區建立促進合作而不是競爭的結構符合我們的利益。"

（亞洲新聞台）

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