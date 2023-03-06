烏克蘭飛行員在美接受模擬飛行訓練

據CNN援引三名消息人士報道消息稱，烏克蘭兩名飛行員正在亞利桑那州圖森市（Tucson）的美軍基地使用美國模擬飛行器，接受需要花費多少時間才能學會駕駛美國戰機的評估。一位國防部官員告訴記者，這是美國軍方與烏克蘭軍方對話的例行活動的一部分："這項活動可以讓我們更好地幫助烏克蘭飛行員提高自身能力。活動中他們不會駕駛任何飛機，但會在訪問行程使用模擬器。"

該官員還表示。目前沒有關於美國是否會為烏克蘭提供F-16的新信息，美國也不打算擴大這項訓練活動。

路透社報道說，這是美烏軍方第一次展開這樣的活動，但其它盟國此前已進行過類似的活動。美國國防部官員沒有透露兩名烏克蘭人在圖森市美軍基地逗留多長時間。

美國防部官員：訓練駕駛F-16時間太長太昂貴

對使用和維護軍事裝備的培訓，一直是潛在轉讓的重要指標。CNN報道認為，雖然目前沒有任何跡象表明美國正在對烏克蘭人進行戰鬥機飛行訓練，但上述活動表明美國並沒有完全關閉提供F-16戰鬥機的大門。

美國國防部負責政策的副部長科林·卡爾（Colin Kahl）近日在一次聽證會上對眾議院議員表示，美國並沒有對烏克蘭人進行任何駕駛F-16的訓練。該聽證會的重點是監督拜登政府自俄羅斯入侵以來向烏克蘭提供的近320億美元的軍事援助的情況，這些軍援項目包括提供無人機、遠程火炮系統和防空系統。

卡爾表示，訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16戰鬥機需要18個月，時間太長，費用太高，"我很難告訴任何國會議員或美國人民，現在把錢用在F-16戰鬥機上是最佳選擇"，卡赫在聽證會上說。

烏克蘭一直要求美國提供戰鬥機。最近幾天，烏克蘭高級官員開始公開游說活動，稱需要這些戰機來抵御俄羅斯的導彈和無人機攻擊。

但美國和盟國官員對提供戰機持懷疑態度，認為這不切實際，因為駕駛這些戰機需要大量訓練，而且俄羅斯的防空系統可以輕易擊落它們。

此前，當被問及美國是否會向烏克蘭提供F-16戰機時，美國總統拜登的回答是 "不"。

戰爭初期，美國還認為，向烏克蘭提供新的戰鬥機會導致北約和俄羅斯之間的緊張關系升級。

德國等無意向烏克蘭提供戰機

德國上周完全排除了向烏克蘭運送戰鬥機的可能性，而英國政府官員也表示，他們認為向烏克蘭運送戰鬥機是不現實的。荷蘭和波蘭領導人在被問及是否向烏克蘭提供F-16戰鬥機時也顯得不情願。

科林·卡爾在聽證會上表示，烏克蘭人最終可能得到英國的 "旋風 "、（瑞典）的"格裡彭 "或（法國）"幻影 "戰機，"因此，你不會想訓練他們使用F-16"。

（CNN、路透社）

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