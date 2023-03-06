中國究竟會不會向俄羅斯提供武器？

一旦中國向俄羅斯提供致命性武器，美國會做出什麼反應呢？在這一點上，美國國務卿布林肯的表態沒有留下任何疑問："這將會成為我們兩國之間的一個嚴肅問題。"他在2月份的慕尼黑安全會議期間，也已經向中國最高級別外交官王毅明確表示，如果上述情況發生，華盛頓將會對中國采取一系列的制裁措施。布林肯還補充道，美國的其他盟友也有著同樣的擔憂。

中國軍援俄羅斯？相關警告有多少根據？

到目前為止，美國方面沒有提出會加劇這一懷疑的證據。五角大樓發言人萊德（Pat Ryder）此前在一次新聞發布會上說，目前還沒有記錄到中國向俄羅斯提供致命武器的跡象。但是"我們也確信，中國並未完全排除這一選項"。

美國總統拜登也對這一話題表態謹慎。"我預計中國不會采取重大舉措，向俄羅斯提供武器裝備"，他在一周前對媒體表示。

烏克蘭情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budano）也表示目前沒有跡象顯示中國會給俄羅斯提供武器。"目前我不認為中國會允許將武器運送給俄羅斯"，他數日前在接受"美國之音"采訪時說，"我也沒有看到任何跡象顯示（中國方面）對此類話題有任何的討論。"

德國瑙曼基金會（Friedrich-Naumann-Stiftung）台北辦事處主任馬爾蒂（Anna Marti）認為，事實上到目前為止，美國所表達的憂慮都建立在沒有公開的數據基礎上。她認為，雖然可以想象，中國是可能會有提供武器這一選項的，"但是根據我的分析，從中方角度來看，有非常多的理由不去走出這一步。"

雖然目前有跡象顯示，中國可能向俄羅斯提供了一些可以軍民兩用的產品，但這只局限於一些零部件，比如無人機可以用到的部件。馬爾蒂指出："必須強調的一點是，究竟中國有沒有提供致命性武器，或者是否有這樣的計劃，情報機構至少是知道的。"

柏林墨卡托中國研究中心的雷加達（Helena Legarda）也持同樣的觀點。她認為，有跡象顯示中國可能給俄羅斯提供了非殺傷性的裝備，比如半導體技術。但是目前為止沒有依據可以證明中國要給俄羅斯提提供致命性武器，比如火箭彈或者是無人機。"美國人雖然說自己有證據證明中國在考慮軍援俄羅斯，但是目前沒有任何公眾可以看到的證據指向中國有這方面的考慮。"

普京的失敗不符合北京利益

雷加達表示，總體上看，中國非常希望俄羅斯不要輸掉這場戰爭。兩個國家在國際秩序方面有著共同的利益。"中俄都把美國以及北約視為自己的主要對手。兩個國家都改變目前這個在他們看來過分被美國以及西方所主導的國際秩序。"

在中國視角看來，最糟糕的結果大概就是莫斯科發生政治變革，導致俄羅斯變成一個自由民主政體並向西方靠攏。"如果出現這種情況，那麼中國在實現其地緣政治野心方面就變得更加孤立了。"雷加達還分析道，北京也擔心俄羅斯的失敗會導致政治動蕩。"中俄兩國有著非常長的國界線。所以北京也不希望鄰國俄羅斯因為輸掉戰爭而導致政局動蕩。"

盡管中國不希望俄羅斯輸掉戰爭，但從北京的角度來看也有一些阻止軍援俄羅斯的理由。雷加達分析指出，正是因為害怕成為次級制裁的對象，所以很多中國企業目前都在遵守西方針對俄羅斯的制裁規定。而且北京也深知，如果真的向俄羅斯提供了武器，那麼中國與美國以及歐洲之間的關系還會繼續惡化。

瑙曼基金會的學者馬爾蒂也指出，美國威脅要采取的制裁措施會對中國經濟造成嚴重的後果。"美國很可能會迫使歐洲伙伴也參與這樣的制裁，而這對於已經因為疫情而遭受創傷的中國經濟來說，將是致命的打擊。僅僅從這一個理由來看，中國在軍援俄羅斯方面肯定是有很多顧慮的。"

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