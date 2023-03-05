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媒體：美從俄取得情資 稱中國有意軍援俄國

德國之聲／ 德國之聲

近期美國政府與北約官員透露，有情資顯示中國可能提供致命性的武器給俄羅斯；週六（3月4日），美國國家廣播公司新聞網（NBC）引述不具名的美國官員說法，稱此情資是從俄國官員手中「辛苦取得」的，之後美國政府花費數週時間，透過其他來源及其他盟友提供的資訊，多方證實此消息。

根據NBC報導，情資顯示中國打算提供彈藥、火砲給俄國，引起美國官員警戒，擔憂中國若這麼做，可能讓俄烏戰事傾向有利於俄國一方。一名資深美國官員表示，俄軍如果有了中國武器的助力，「在軍事上會更加致命，能力更強大」；如此一來，「對烏克蘭人來說不是好事」。

不具名的知情官員透露，初步的情資尚不明確，還無法確知中國考慮援助俄國的軍備具體是什麼，也不確定中國是否打算提供市面上沒有的無人機。另一名資深美國官員說，中國對此事有多認真，美國政府內部對這一點也有不同的評估。

針對此報導，白宮國安會拒絕了NBC的置評請求。

歐美官員多次呼籲中國勿援俄

此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）等人，皆曾公開表示相信此情報。北約秘書長斯托爾騰貝格（Jens Stoltenberg）2月接受美聯社訪問時也說過，有「一些跡象」顯示中國可能打算這麼做。

3月初，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）呼籲中國應運用影響力，敦促俄國撤軍，不要提供武器給侵略方。路透社則援引消息人士說法，稱美國正與七大工業國集團（G7）的盟友磋商：若中國確實軍援俄國，美國打算爭取盟友支持，共同對中國祭出制裁。

美國對外雖頻頻釋出消息稱中國有意援俄，但也坦承，現階段並未看到證據顯示中國已經決定這麼做。白宮國安會發言人科比（John Kirby）2日透露，美國研判中國並未把此事完全排除在考慮範圍之外，但也還沒有採取進一步行動推進此事。

週五（3日），白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說：「我們認為，俄國在烏克蘭的戰爭讓中國陷入困難處境，難以真的往那個方向（軍援俄國）推進。」她表示，中國每向俄國靠近一步，都讓中國跟歐洲還有世界其他國家的關係更加艱難；不過，美國仍認為，與中國維持溝通管道暢通非常重要。

CIA局長伯恩斯週日（5日）在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面向全國」節目上則證實，美國公開釋出這樣的消息，目的是為了嚇阻中國，迫使中國不做出援俄決定。現階段，美國暫時不會進一步解密相關情資，一方面顧慮情資來源的敏感性，一方面也因為美國向中國傳遞信息的目的，似乎已經見效。

中國先前否認指控 重申「勸和促談」

針對歐美指控中國可能提供武器援俄，中國先前多次否認，稱此為「虛假信息」。中國發言人毛寧3日再度批評美國提供武器援助烏克蘭，「推高緊張局勢」，並稱中國在烏克蘭問題上，「始終堅持客觀公正的立場，致力於勸和促談，推動危機政治解決」。

2月24日，在俄烏戰爭屆滿一週年之際，中國發表12點聲明，提出中國版的俄烏和平計劃，標題為「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。不過，專家告訴DW，這份文件實際上缺乏誘因，難以施壓、說服俄羅斯改變行為；唯一值得注意的一點在於，中國提到了「核武器用不得，核戰爭打不得」。

二十國集團（G20）外長會期間，中國外長秦剛3月2日在印度與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面，過程中有談及烏克蘭。據中國外交部新聞稿，秦剛「呼籲共同維護聯合國憲章宗旨和原則」，並且「反對拱火澆油，反對破壞和談，反對雙重標準，反對制裁施壓」；拉夫羅夫則稱俄國對談判「始終持開放態度」。

（綜合報導）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 美國 情資 國安會

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