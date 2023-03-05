德國民調：應由烏克蘭人自行決定何時談判

自俄羅斯2022年2月24日揮軍入侵烏克蘭至今，戰事已持續超過一年。無數城市被毀，大量軍民死傷。俄軍目前佔領五分之一烏克蘭領土，俄羅斯總統普京仍不罷休。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，將奪回所有被俄羅斯侵佔的領土。這場俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭總有一天會落幕，而且可能終於談判桌上。

但俄烏戰爭終戰的先決條件是什麼？德國電視一台「德國趨勢」節目委托民調機構Infratest-Dimap在今年2月進行相關民調，共1311名具選舉資格的德國民眾接受調查。民調結果顯示，73%的多數受訪者認為，烏克蘭應該自行決定何時與俄羅斯談判。這項決定不應該受到美國或歐洲支持者的影響。各黨支持者原則上都同意這一觀點，其中綠黨（83%）支持的比例尤其高。

該份民調還詢問了受訪者，烏克蘭是否應該割讓領土以換取與俄羅斯的和平協議。只有35%的少數受訪者認為烏克蘭應作出讓步，其中以右翼民粹主義政黨另類選項黨（AfD）的支持者佔多數（64%）。54%的受訪者則反對讓出任何領土，持此觀點的多數為綠黨和社民黨支持者。

儘管戰爭爆發初期的沖擊更大，人們仍舊擔心戰爭對生活造成影響。58%的受訪者擔心德國會捲入戰爭，69%認為德國的經濟形勢會進一步惡化。

過去數周，關於向烏克蘭交付武器的爭論尤為激烈。德國民眾在俄烏戰爭屆滿一年之際走上街頭支持或反對輸送武器。47%的德國公民認為，向烏克蘭輸送武器是合適的，佔比超過反對者。與此同時，受訪者普遍認為德國迄今為止為結束戰爭所做的努力還不夠（53%）。

在烏克蘭戰爭期間，誰主掌國防部對德國公民而言成為關鍵問題。一個半月前，社民黨人鮑裡斯·皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）出任國防部長。在此之前，多數德國民眾對這位下薩克森州前內政部長知之甚少。皮斯托裡烏斯憑借著親力親為、坦率的態度、堅定的決心和與軍隊的良好關系，在短時間內成為德國最受歡迎政治人物。52%的民調受訪者對皮斯托裡烏斯的表現感到滿意。受歡迎程度緊隨其後的是綠黨籍德國外長貝爾博克（47%）以及副總理哈貝克（41%）。德國總理肖爾茨的滿意度則為38%。

近日德國總理正對多國進行訪問。肖爾茨與拜登在華盛頓舉行會談。這是拜登第二次在白宮會見德國總理肖爾茨。兩國在支持烏克蘭戰爭方面是最緊密的伙伴。

肖爾茨和德國外長貝爾博克希望重新調整德國的外交政策，尋找更親密的盟友。在俄羅斯入侵烏克蘭後，莫斯科已不再被柏林視為伙伴。而儘管中國提出願意在俄烏戰爭中居中調停，但各界對於在經濟和政治上過度依賴中國的擔憂不斷加劇。如果詢問德國人世界上最信賴的伙伴是哪個國家？59%的受訪者回答美國，第二名是烏克蘭（47%），印度排名第三（33%）。只有8%的德國人認為中國是重要外交政策伙伴。

聯盟黨支持率創新高

德國如今的外交政策極大程度上取決於社民黨、綠黨和自民黨。民眾對聯邦政府工作表現的評價幾乎沒有改變。三分之一受訪者給出正面評價，三分之二持批評態度。這對在野政黨而言顯然是一優勢。

如果詢問德國人，若周日舉行聯邦大選會投給誰？基民盟和基社盟的支持率創下兩年來的新高，增加四個百分點達到31%。執政聯盟的三黨的支持率都出現下滑。社民黨支持率為18% （-2），綠黨17%（-1），而陷入困境的自民黨支持度又下跌1點，跌至7%。選項黨的支持率維持14%（-1），左翼黨則達到5%（+1）。

德國距離實現平等還很遙遠

德國政府長期以來的一項目標是「女權主義外交政策」。本周貝爾博克提出了她的構想，應賦予女性觀點更大的關注度。

貝爾博克特別選擇在此時提出更側重女性的新外交政策別具意義，因為馬上就是3月8日國際婦女節，該節日旨在關注全球婦女受到的不平等待遇。在全球許多國家-包括德國-仍未實現性別平等。

根據聯邦統計局數據，德國女性的平均時薪比男性低18%。77%的女性感覺自己在工資收入方面處於不利地位。在老年保障（71%）和親戚照護（69%）方面，女性也自認處於明顯劣勢。多數男性對此的看法相同。然而，男性和女性對於女性擔任領導職務的觀點存在相當大的差異。infratest-dimap的民調結果顯示，61%的女性受訪者認為，女性在擔任領導職方面處於劣勢，但只有47%的男性持相同看法。

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