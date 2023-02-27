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俄官媒質疑澤倫斯基「替身」出訪 烏克蘭批抹黑：是他貼身保鑣！

香港01／ 張顥庭
全俄國家電視廣播公司節目主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）在Telegram發布圖片，指在拜登與澤倫斯基會面的片段中，發現一名充當澤倫斯基替身的男子（紅圈）。 合成圖／歐新社、擷自Vladimir Solovyov Telegram頻道
全俄國家電視廣播公司節目主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）在Telegram發布圖片，指在拜登與澤倫斯基會面的片段中，發現一名充當澤倫斯基替身的男子（紅圈）。 合成圖／歐新社、擷自Vladimir Solovyov Telegram頻道

一位樣貌與身型都與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）極為相似的男子在網上引發熱烈討論。有俄媒主持人稱，在美國總統拜登（Joe Biden）2月20日突訪基輔與澤倫斯基會談時，發現媒體報導畫面中有「烏克蘭總統的替身」。

全俄國家電視廣播公司（VGTRK）節目主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）稱夫在Telegram發布圖片，稱在媒體報導畫面中，拜登及澤倫斯基二人一同走上樓梯，後者後方有一名男子，與澤倫斯基相似。

索洛維約夫稱經查看網上片段，斷定到訪巴赫穆特（Bakhmut）和赫爾松（Kherson）的其實是替身演員，而非澤倫斯基本人。不過，索洛維約夫在一段時間後刪除訊息。

全俄國家電視廣播公司節目主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）在Telegram發布圖片，指在拜登與澤倫斯基會面的片段中，發現一名充當澤倫斯基替身的男子（紅圈）。 圖／擷自Vladimir Solovyov Telegram頻道
全俄國家電視廣播公司節目主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）在Telegram發布圖片，指在拜登與澤倫斯基會面的片段中，發現一名充當澤倫斯基替身的男子（紅圈）。 圖／擷自Vladimir Solovyov Telegram頻道

烏克蘭反虛假訊息中心25日澄清消息指，這名被指是「澤倫斯基替身」的男子，其實是他的貼身保鑣頓涅茨（Maksym Donets），又指俄羅斯宣傳人員散播這則以俄羅斯民眾為目標的假訊息，目的是抹黑烏克蘭領導層。

中心續稱，俄羅斯的宣傳人員「很容易設想出這種假消息，因為看著普亭（Vladimir Putin）的長相，他們無法辨認出真正的普亭，並證明他存在。」

頓涅茨（Maksym Donets）時常與澤倫斯基一同出現在公眾場合，在Tiktok上頗有人氣，有網友更認為他看起來很有男子氣慨及英俊。

新華社27日引述烏克蘭獨立新聞社26日報導稱，男子並不是「替身」，他是澤倫斯基的保鏢頓涅茨。

報道稱頓涅茨生於第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovs'ka oblast'），畢業於基輔國立經濟大學，自2019年來一直在保護澤倫斯基。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 拜登 普亭 假訊息 澤倫斯基

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