媒體：莫斯科計劃至2030年滲透控制白俄羅斯

由雅虎新聞和《南德意志報》、北德意志廣播電台以及來自英國、愛沙尼亞、烏克蘭、波蘭等國媒體記者組成的一個國際團隊獲得了有關內部文件，並對此進行了報道。

這份題為"俄羅斯聯邦在白俄羅斯的戰略目標"的文件出自2021年夏，涉及在政治、經濟、軍事等領域對白俄羅斯進行滲透的計劃。該計劃分為不同階段--至2022年的短期計劃、至2025年的中期以及至2030年的長期計劃。

根據長期計劃，屆時白俄羅斯將在俄羅斯領導下與之組成一個共同的 "聯盟國家"。

俄、白兩國於1997年成立"俄羅斯白俄羅斯聯盟"，1999年又簽署進一步條約，為建立一個一體化的聯盟國家制定了法律基礎。

然而，參與調查的媒體指出，此次獲得的相關文件，更是一份俄羅斯在2030年之前吞並白俄羅斯的計劃。這份長達17頁的文件還談到了在該地區擊退西方的影響和加固對北約的防範。

根據該計劃，莫斯科要在白俄羅斯的政治、經濟和軍事領域扶植親俄組織，並擴大俄聯邦的軍事存在，例如設立共同的軍事指揮系統。

經濟方面，要取消所有貿易壁壘，將白俄羅斯的核電站納入聯盟電網。目前白俄羅斯經波羅的海國家的進出口海運，要轉道俄羅斯港口。計劃還暗示，一體化貨幣也是目標之一。在社會和文化領域，莫斯科計劃到2030年控制白俄羅斯的信息傳播，恢復俄語的主導地位。

盧卡申科：可能確有這樣一份文件

如果這一計劃付諸實施，白俄羅斯成為俄聯邦的一部分，俄羅斯將與東面的立陶宛和波蘭這兩個北約和歐盟成員國為鄰。目前，這兩個國家已經與俄羅斯的飛地加裡寧格勒接壤。

白俄羅斯曾經是前蘇聯的一個加盟共和國。在蘇聯解體後，在亞歷山大·盧卡申科的領導下，白俄羅斯與俄羅斯保持著緊密的聯系。

盧卡申科1994年開始執政。2020年該國總統選舉引起爭議，在盧卡申科宣布自己獲勝後，反對派候選人被監禁，並發生了全國性的抗議活動。在隨後的鎮壓中，有數千人被逮捕。作為回應，美國和歐盟拒絕承認盧卡申科為白俄羅斯合法當選總統，並對該國實施了制裁。

《南德意志報》聯絡的專家和分析人士基本確認了這份文件的真實性。雅虎新聞援引一位不願透露姓名的西方國家官員表示，這份文件是由總統府跨境合作署編寫的。

據他介紹，該機構成立於2018年。其任務是提出新的戰略，以實現俄羅斯在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭和摩爾多瓦的戰略目標。另一位西方情報官員告訴雅虎新聞，俄羅斯情報部門和武裝部隊也參與了該計劃的擬定。

盧卡申科在接受本國官媒Belta通訊社采訪時回應相關問題稱，有關報道是歐洲媒體試圖挑撥離間白、俄兩國的關系，但他不排除存在這樣一份文件的可能，並強調白俄羅斯是一個獨立的主權國家，與俄羅斯的關系“不會變化”。

（南德意志報，雅虎新聞，法新社）

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