普亭指輸送武器者是幫凶 烏軍稱俄沒有中國武器

俄羅斯總統普亭在最近的一次電視采訪中向媒體表示：西方只有一個目標，就是消滅俄羅斯聯邦，但他沒有提及這一說法的證據。他在采訪中提到，俄羅斯人民的團結是國家取得所有勝利和成就的主要條件。如果西方成功地摧毀俄羅斯聯邦並控制這些四分五裂的部分，俄羅斯人民將有可能無法生存。

此外，普亭指出，西方國家向基輔輸送武器，是烏克蘭所犯「罪行」的間接幫凶，因此也能視為「某種程度上參與沖突」。這位俄羅斯領導人還稱，他覺得莫斯科別無選擇，只能在做決策時將北約的核能力考慮在內。他說：「在今天的條件下，當所有主要的北約國家都宣布他們的主要目標是使我們遭受戰略失敗、使我們的人民遭受苦難時，我們怎麼能在這種條件下忽視他們的核能力呢？」

烏軍情局：俄羅斯沒有中國的武器

上周美國國務卿布林肯提到，中國考慮向莫斯科提供包含彈藥、武器在內的「致命性支持」時，北京曾對此說法表示否認。而烏克蘭情報部門的消息也稱，俄羅斯沒有來自中國的武器援助。

烏克蘭軍事情報局副局長斯基比茨基（Vadym Skibitsky）周日（2月26日）告訴德國豐克（Funke）媒體集團，「根據我們的信息，俄羅斯目前沒有來自中國的武器和彈藥」。他補充說，俄羅斯在彈藥、大炮和新武器，特別是導彈系統方面落後，因此它一直在與中國、伊朗、朝鮮和一些前蘇聯國家就武器進行協商。

俄精銳部隊受損嚴重

據烏克蘭消息人士透露，俄羅斯軍隊最近幾天在亞吉德涅（Yahidne）附近發動的攻勢沒有成功。俄羅斯的瓦格納雇傭軍曾聲稱攻佔了烏克蘭東部巴赫穆特（Bachmut）附近的村莊，不過此消息遭到烏克蘭武裝部隊總參謀部反駁，德國之聲無法獨立核實關於戰況的報道。

已經持續數月的巴赫穆特之戰是烏克蘭長達一年的戰爭中最嚴重的消耗戰之一，這個曾經擁有7萬人口的小鎮只剩下大約5000人。瓦格納雇傭軍首領普裡戈津（Yevgeny Prigozhin）周六宣布，他的部隊已經佔領了亞吉德涅。然而，烏克蘭軍方的報告稱該地區戰鬥仍在繼續，俄羅斯並未在亞吉德涅和貝奇瓦卡（Berchiwka）取得勝利。

同時，英國國防部周日表示，俄羅斯的精銳部隊在其最近在頓涅茨克的攻勢中很可能遭受了大量傷亡。衛星圖片顯示一組被摧毀的俄軍車輛，據稱可能是第155海軍步兵旅的海軍陸戰隊車輛。但英國國防部指出，最新情報顯示這支「曾經承擔艱難任務的」部隊如今能力已經「嚴重受損」。

（綜合報導）

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