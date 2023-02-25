德國之聲專訪／陸將提供俄「致命援助」？烏克蘭：中方代表稱沒這類計劃

德國之聲：佐夫克瓦（Ihor Zhovkva）是烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副主任，他在基輔接受我們的訪問。有報導說烏克蘭總統計劃與中國領導人習近平會晤。與中國領導人會晤的目的是什麼？澤倫斯基總統是否認為，中國能成為可信的和平調停者？

佐夫克瓦：（澤倫斯基）總統相信中國人民及中國領導層的智慧。中國的角色不僅在它所在的亞洲地區至關重要，在全世界都很重要。中國在歷史上一直扮演非常重要的角色，在全球歷史上都是如此。這就是為什麼當烏克蘭總統談及可能與習近平主席通話時-順帶一提，自俄羅斯入侵烏克蘭後，雙方已經一年沒有通話-他表示已經準備好與習近平主席分享烏克蘭對當前事態的理解：烏克蘭對俄羅斯侵略歐洲中心國家的理解，以及烏克蘭希望如何為該地區帶來和平。總統將與習近平主席分享烏克蘭的十點和平方案，這實際上不僅是為戰場帶來和平的方案，還有如何在戰場之外剝奪俄羅斯在其他領域的侵略性手段，在農業、糧食安全、環境保護、違反聯合國憲章等方面。我們肯定有很多事情要和習主席談論。

德國之聲：美國表示，已有情報顯示中國可能向俄羅斯提供致命軍事援助，這可能會對烏克蘭造成威脅。美國是否與烏克蘭總統分享了這些情報？

佐夫克瓦：中國官方代表一周前與我國外長在慕尼黑安全會議期間會晤，我們從中方代表聽到的消息是，中國既沒有任何此類交易，也沒有相關計劃。

德國之聲：所以你們相信中國不會提供致命的軍事援助。

佐夫克瓦：這不是我相信與否的問題，而是信息是如此。我告訴你的是我們從中國方面得到的信息。

德國之聲：您如何看待事情的進展？一年前，許多分析家認為俄羅斯軍隊會非常快速地打勝仗。事情卻不是如此發展。你認為未來12個月情勢的走向會是如何？

佐夫克瓦：你可能也會詢問那些所謂分析家和軍事專家相同的問題。一年過去了，我們不僅還屹立不搖，不僅生存下來了，也成功奪回俄羅斯去年2月24日全面入侵後佔領的近50%的領土。前提是西方國家快速向烏克蘭提供必要武器-反攻所需要的武器，因為烏克蘭需要取得勢頭，保持去年年底表現出的相同動力，當時我們解放了烏克蘭南部地區，包括赫爾松市，在那之前則解放了哈爾科夫地區。

前提是我們有充足的火炮，包括必要的遠程彈藥，還有足夠的主戰坦克。好消息是它們已經到了。還有裝甲戰車。只要我們有足夠的防空能力來保護烏克蘭內陸，我們肯定會在整個烏克蘭領土上進一步反攻，以接近勝利。你肯定聽過我國總統多次表示，我們希望今年取得勝利。

德國之聲：假設你們獲得了澤倫斯基總統說他的部隊需要的所有武器，他是否會堅持立場，即勝利將必須包括烏克蘭東部領土，包括克里米亞半島，都被歸還給烏克蘭？

佐夫克瓦：肯定是。我們對烏克蘭領土寸土不讓，不能有任何形式的交易。要提醒各位，侵略不是2022年才開始，而是2014年企圖非法並吞克里米亞半島，接著擴大到頓巴斯。世界當時沒有迅速作出反應。直至當年7月，馬航MH17客機被擊落，才開始有回應。所以我們要回到起點解決問題，從侵略的最開始，即頓巴斯還有烏克蘭的克里米亞。

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