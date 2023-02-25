陸促停火 澤倫斯基：盼與中會談

在俄烏戰爭爆發一年之際，大陸外交部發布聲明，呼籲通過政治解決烏克蘭危機，並列出北京當局的十二點立場，包括停火止戰、啟動和談、維護核電站安全。

大陸外交部昨天發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，呼籲停火止戰和啟動和談，支持俄烏盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。

烏克蘭總統澤倫斯基廿三日表示，尚未看到中國大陸提出的和平計畫，但他將制定更多與大陸領導層會面的計畫。他說，「總體來說，中國開始談論烏克蘭並發出信號是很好的，在看到他們提供的細節之後，我們希望與中國會談」。

澤倫斯基在基輔與來訪的西班牙總理桑傑士召開聯合記者會表示，「對我們來說重要的是，所有國家都站在我們這邊，站在正義的一方」，他表示，與大陸會面「符合烏克蘭如今的利益」。

大陸發布的和平文件強調，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。國際社會應堅持勸和促談正確方向，幫助衝突各方盡快打開政治解決危機的大門，為重啟談判創造條件和提供平台。中方願繼續為此發揮建設性作用。

大陸常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵廿三日在聯合國大會烏克蘭問題緊急特別會議上則指出，無論困難多大，政治解決的大門不能關上，推動盡快實現停火止戰是當務之急，輸送武器不會帶來和平。戴兵說，對話談判是解決烏克蘭危機唯一可行出路。他呼籲將俄烏合理關切納入談判，把可行選項擺上桌面，給早日走出危機。

報導大陸政治新聞廿餘年的紐約時報駐北京資深特派記者儲百亮認為，大陸此次聲明內容是老調重彈，重複喊話「停火止戰」、「啟動和談」、「保護平民和戰俘」等口號而未能提出實際執行方案，繼續迴避「入侵」及「戰爭」等字眼。

大陸駐歐盟使團團長傅聰接受環球時報專訪時直言，對戰爭各方在短期內啟動和談比較悲觀，因為看起來各方現在都沒有和談的願望。

傅聰說，「與其等到大量士兵戰死的時候才意識到這場戰爭打不贏而談判，不如現在就坐下來談」。他並指責美國是造成衝突現在遲遲無法結束的最大障礙，也是這場戰爭最大的受益者。