800萬人淪為難民 8成是婦孺

聯合國（ＵＮ）說，針對烏克蘭國內和數以百萬計逃離這個飽受戰亂蹂躪國家的人提供人道主義援助，光是今年就需經費五十六億美元（約新台幣一六九六億元）。

法新社報導，俄烏戰爭一年後，聯合國估計目前有二千一百八十萬烏克蘭人需要人道主義援助。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯說：「戰火每天繼續造成死亡、破壞和流離失所，而且規模驚人。我們必須盡我們所能幫助最難到達的社區，包括那些靠近前線的社區。烏克蘭人民的苦難遠遠沒有結束，他們持續需要國際支援」。

需求如此之大，以至於援助組織無法幫助所有人，但聯合國說，所要求的五十六億美元將使其能夠幫助今年最急需援助的一千五百三十萬人。

聯合國說，其中整整十七億美元用於援助東歐各地收容的四百多萬烏克蘭難民。大部分資金將用於波蘭和摩爾多瓦。

聯合國難民署估計，戰爭爆發後有八百多萬烏克蘭人逃出國外，是歐洲自二戰以來最大規模的難民潮。烏克蘭鄰國波蘭接納一百五十萬人。

超過五百萬人在烏克蘭境內流離失所，俄國宣稱另有五百萬人向俄國尋求庇護，烏克蘭斥為「強制遷徙」。根據聯合國數據，在總難民人數中，婦女和兒童約占百分之八十六。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪在聲明中說：「歐洲已經證明有能力採取大膽集體行動來幫助難民。然而，我們絕對不能將這種回應或接待社區的熱情好客視為理所當然」。

格蘭迪說，「持續的國際支持和聲援有其必要，直到難民能夠安全和有尊嚴地返回家園，這依然必須是優先事項」。