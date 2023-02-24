烽火求生 烏人團結等待黎明

俄烏烽火之下，烏克蘭人都逃不過戰爭影響。來自烏克蘭不同城市的市井小民堅守各自崗位。以下記錄了五名烏克蘭平民的生活，以及戰爭如何影響與改變他們。

前州長從軍 矢言守至勝利

俄軍入侵烏克蘭那晚，連續的爆破聲與訊息通知聲響徹夜晚，時任烏克蘭西部車尼夫契州州長的奧薩丘克（圖，法新社）無法入睡。身為備役軍人的奧薩丘克還無法馬上加入軍隊。有半年的時間，他在車尼夫契州組織動員，鼓勵民眾加入抗俄勢力。當奧薩丘克的任期在去年六月十四日結束時，五十歲的他立即換上軍服，加入烏克蘭國家邊防局。如今是中校的奧薩丘克說，他將持續待在軍中，堅守烏克蘭直到獲勝。

烏克蘭國鐵列車長葉柳緬科。（法新社）

國鐵列車長 疏散上萬同胞

五十三歲的葉柳緬科（圖，法新社）在烏克蘭鐵路局工作多年，被問及戰爭帶來什麼影響，擔任列車長的他開玩笑說「我鬍子都變灰了」。戰爭爆發之初，葉柳緬科和同事協助疏散了成千上萬烏克蘭民眾。他駕火車穿越廣闊的烏克蘭疆土，將人們運送至相對安全的地方，「我們盡力把大家都接上車。原先只能容納四人的車廂小間，當時擠了十至十二人」。

烏克蘭鐵路公司始終維持運作，不少烏克蘭民眾盛讚鐵路局為英雄，葉柳緬科說他只是做分內工作。他兩個兒子在前線作戰。

烏克蘭餐飲店老闆卡馬丁。（法新社）

餐飲店老闆 餵飽軍人醫護

親俄武裝分子二○一四年占領卡馬丁（圖，法新社）的家鄉頓內次克後，他被迫移居基輔。去年二月俄軍入侵烏克蘭後，卡馬丁誓言捍衛他的新家鄉，他動員旗下的餐館與糕餅店，為軍隊與醫院供應不少免費餐食。

儘管基輔的民生機能大致回穩，但經濟仍然慘淡。卡馬丁的兩間店面損失了七成收益。但他已做好了長期抗戰準備。卡馬丁說，儘管國內意見分歧，人民對戰爭感到厭倦，但在前線作戰的軍人仍然持續鼓勵著烏克蘭人民。

烏克蘭廢墟清道夫帕其烏拉。（法新社）

廢墟清道夫 收拾空襲殘局

去年十月以來，俄軍改變戰略，以大量飛彈和無人機攻擊烏克蘭民生設施。現在，停電已成為烏克蘭人民日常生活的一部分。廿七歲的帕其烏拉（圖，法新社）是一名「廢墟清道夫」。

俄烏戰爭爆發後，他持續協助清理街道上的房舍殘骸及瓦礫。帕其烏拉為城市的付出有目共睹，去年十月遭空襲摧毀的一座遊樂場在經過清理重建後，如今看來跟新的一樣。帕其烏拉表示，戰爭使基輔人民變得更加團結，但也變得更加悲傷，因為每天都有人在前線喪生。

帕其烏拉說，就算俄軍對基輔發動新一波攻擊，他也會選擇留下。

烏克蘭文化工作者穆申科。（法新社）

文化工作者 致力拯救母語

戰爭爆發前，廿四歲的穆申科（圖，法新社）只講俄語，甚至鄙視講烏克蘭語的人。當去年三月俄軍襲擊烏克蘭南部城市敖德薩，導致她爺爺喪命後，一切都變了。穆申科和她爸媽以及男友都改說烏克蘭語。她成立一個推廣烏語的非營利組織，並希望透過舉辦各種遊戲、辯論、論壇、節慶活動等，吸引民眾改說烏克蘭語。穆申科說，語言只有在生活中持續被使用才可能存續與發展。